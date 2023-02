Chi vincerà Sanremo 2023? Ecco cosa dicono le scommesse sul festival

Il festival di Sanremo 2023 è alle porte, manca sempre meno al via della kermesse più attesa dell’anno. Chi vincerà? Questa è la domanda che tanti si stanno ponendo ormai da settimane: 28 concorrenti pronti a tutto per portarsi a casa l’ambito riconoscimenti e assicurarsi il pass per l’Eurovision Song Contest. I bookmakers hanno le idee piuttosto chiare: le quote per le scommesse vedono tre favoriti per la vittoria.

I pronostici sono aperti, ma il vincente di Sanremo 2023 non è l’unica categoria sulla quale si può scommettere. Gli esperti di betting hanno messo a punta una vasta serie di tipologia di scommesse, comprese alcune opzioni a dir poco particolari e slegate dal concorso canoro. Andiamo a scoprire i numeri di Eurobet, categoria per categoria.

Vincente Sanremo 2023

Come anticipato, sono tre gli artisti in prima fila per la vittoria di Sanremo 2023: Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia. Il primo è il frontrunner secondo i bookmakers, ma la concorrenza è a dir poco agguerrita. Più staccati Lazza, Colapesce Dimartino e Madame. Ecco la lista completa:

Marco Mengoni 2,90

Ultimo 3,75

Giorgia 4,00

Lazza 9,00

Colapesce Dimartino 11,00

Madame 11,00

Elodie 13,00

Ariete 26,00

Mara Sattei 26,00

Gianluca Grignani 31,00

Levante 36,00

Tananai 36,00

Gianmaria 41,00

Coma Cose 51,00

Modà 51,00

Articolo 31 71,00

Colla Zio 81,00

Leo Gassman 81,00

Rosa Chemical 81,00

Anna Oxa 101,00

Lda 101,00

Mr Rain 101,00

Paola e Chiara 101,00

Shari 151,00

I cugini di campagna 201,00

Olly 201,00

Sethu 201,00

Will 201,00

Vincente Premio della critica

Molto più aperta la corsa alla vittoria del Premio della critica di Sanremo 2023. In pole position secondo gli analisti c’è Mara Sattei, ma i candidati sono davvero tanti. Da segnalare Ariete, Colapesce Di Martino e Gianluca Grignani. Ecco la lista completa:

Mara Sattei 4,00

Ariete 5,00

Colapesce Dimartino 5,00

Gianluca Grignani 6,00

Madame 6,00

Rosa Chemical 7,00

Levante 8,00

Lazza 9,00

Marco Mengoni 9,00

Modà 9,00

Gianmaria 11,00

Giorgia 11,00

Mr Rain 11,00

Ultimo 11,00

Leo Gassman 13,00

Anna Oxa 15,00

Colla Zio 15,00

Coma Cose 15,00

Elodie 15,00

Olly 15,00

Will 15,00

Tananai 17,00

Articolo 31 21,00

I cugini di campagna 21,00

Lda 21,00

Paola e Chiara 21,00

Sethu 21,00

Shari 21,00

Ultimo classificato

Spasmodica attesa per conoscere il trionfatore di Sanremo 2023, ma anche per scoprire chi sarà l’ultimo in classifica. Un posizionamento storicamente fortunato, con tanti precedenti celebri. Il più recente risale ad appena dodici mesi fa, con Tananai reduce da un’annata ricca di soddisfazioni. Ecco le quote degli analisti:

I cugini di campagna 3,00

Sethu 4,00

Will 4,00

Olly 5,00

Shari 5,00

Paola e Chiara 6,00

Lda 7,00

Mr Rain 7,00

Anna Oxa 11,00

Rosa Chemical 11,00

Articolo 31 15,00

Colla Zio 15,00

Leo Gassman 15,00

Modà 21,00

Coma Cose 26,00

Gianmaria 26,00

Ariete 36,00

Gianluca Grignani 36,00

Levante 36,00

Tananai 36,00

Mara Sattei 41,00

Elodie 71,00

Madame 81,00

Colapesce Dimartino 101,00

Lazza 201,00

Giorgia 301,00

Marco Mengoni 501, 00

Ultimo 501,00

Share televisivo

Tra le giocate più peculiari è impossibile non notare quella sullo share televisivo sulla prima serata di Sanremo 2023. Un dato cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi Festival e ora l’asticella è piuttosto alta: sarà superiore al 53,5 per cento? Under e Over hanno la stessa quota: 1,83.

Squalifica

Tra la opzioni di scommessa particolari rientra anche l’ipotesi squalifica. I bookmakers quotano infatti la possibile esclusione di un concorrente dalla kermesse: per la precisione, paga 3,00 volte la posta. Ricordiamo che l'ultima "cacciata" risale a tre anni fa, all'indimenticabile querelle tra Morgan e Bugo.

Papillon o cravatta?

Si scommette su tutto, anche sull’outfit di Amadeus. Per la precisione, i bookmakers si chiedono cosa indosserà il conduttore tra papillon e cravatta nel corso delle cinque serate. Le quote sono identiche da martedì a sabato: il papillon è a 1,05, mentre la cravatta è 16,00. C’è anche la quota “altro”, data a 9,00.