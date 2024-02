Sanremo 2024: ecco come cambia la programmazione Mediaset nella settimana del Festival

Mancano pochissime ore all’evento più atteso del palinsesto televisivo italiano: il Festival di Sanremo. Giunta alla sua 74esima edizione, la kermesse canora guidata da Amadeus andrà in onda a partire da domani sera, martedì 6 febbraio, e terminerà con la proclamazione del vincitore sabato 10 febbraio. Come è noto “Sanremo è Sanremo” e nella settimana del Festival tutto si ferma per far spazio alla canzone italiana. È per questo che anche Mediaset adotterà una programmazione ben precisa, optando per un parziale cambiamento nel palinsesto nei giorni in cui si svolgerà il Festival di Sanremo.

La decisione di Mediaset per Canale 5

Una scelta sensata quella dell’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di “preservare” i programmi di punta del biscione. In particolare, a cambiare programmazione sarà la rete ammiraglia, Canale 5. Si parte proprio dal “papà di tutti i reality”, il Grande Fratello che andrà in onda soltanto il lunedì – dunque questa sera, 5 febbraio – facendo di fatto saltare la puntata del giovedì. Il reality, infatti, a partire dalla prossima settimana, potrebbe tornare con il raddopio per il prime time. E ancora, salta anche l’appuntamento di venerdì 9 febbraio con lo show di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Infine, contrariamente allo scorso anno, lo stop arriva anche per C’è Posta Per Te. Al loro posto, Canale 5 punterà sulla soap opera turca Terra Amara.

Una programmazione continua per Rete 4 e Italia 1

Aldilà dei programmi di “punta”, i palinsesti Mediaset rimarranno invariati. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi era stato chiaro a riguardo lo scorso novembre: “Sanremo è Sanremo. È il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Per quanto riguarda il Festival non ci sarà dunque alcuna "controprogrammazione", bensì una programmazione continua”. Così, da Le Iene a È sempre Cartabianca, passando per Terra Amara, Fuori dal coro, Dritto e rovescio e Quarto Grado, saranno moltissimi i programmi che continueranno ad andare avanti senza subire variazioni.

Dunque, per quanto riguarda Italia 1, martedì 6 febbraio andrà in onda il programma Le Iene e, nei giorni seguenti, la rete lascerà spazio a dei film. Rete 4, invece, martedì 6 febbraio trasmetterà È sempre Cartabianca, mercoledì 7 febbraio Fuori dal coro, giovedì 8 febbraio Dritto e rovescio, venerdì 9 febbraio Quarto Grado e sabato 10 febbraio un film. Insomma, su una cosa siamo certi al pubblico televisivo non mancherà di certo cosa guardare.