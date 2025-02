Sanremo 2025: la scaletta della quarta serata, gli ospiti e i co-conduttori

Archiviata la terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha delineato la top 5 in ordine casuale tra i 14 artisti esibitisi, è già tutto pronto per il quarto appuntamento di oggi, 14 febbraio. Questa sera, a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno, Carlo Conti darà il via ad una delle serate più attese della kermesse, quella dedicata alle cover, in cui gli artisti in gara si esibiranno in duetti tra loro o con ospiti speciali.

Scopriamo insieme il programma, gli ospiti e i co-conduttori della quarta serata del Festival.

La scaletta di venerdì 14 febbraio

La quarta serata è interamente dedicata alle cover e prevede l’esibizione di tutti e 29 i cantanti in gara che duetteranno con altri artisti o anche tra di loro sulle note di brani del passato, della musica italiana e internazionale.

Ecco, dunque, tutti i big in gara e le esibizioni (non ancora in ordine di uscita) di questa quarta serata del Festival.

Achille Lauro con Elodie - Un tributo a Roma: A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè Francesca Michielin con Rkomi - La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini) Tony Effe con Noemi - Tutto il resto è noia (Franco Califano) Bresh con Cristiano De André - Crêuza de mä (Fabrizio De André) Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - L'anno che verrà (Lucio Dalla) Clara con Il Volo - The sound of silence (Simon & Garfunkel) Coma_Cose con Johnson Righeira - L'estate sta finendo(Righeira) Fedez con Marco Masini - Bella stronza (Marco Masini) Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco (Tricarico) Gaia con Toquinho - La voglia, la pazzia (Toquinho, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes) Giorgia con Annalisa - Skyfall (Adele) Irama con Arisa - Say something (A Great Big World, Christina Aguilera) Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c'è (Gino Paoli) Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Marcella Bella con Twin Violins (Gemelli Lucia) - L'emozione non ha voce (Adriano Celentano) Massimo Ranieri con Neri per caso - Quando (Pino Daniele) Modà con Francesco Renga - Angelo (Francesco Renga) Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band - Il pescatore (Fabrizio De André) Rocco Hunt con Clementino - Yes, I know my way (Pino Daniele) Rose Villain con Chiello - Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) Sarah Toscano con Ofenbach - Overdrive (Ofenbach) Serena Brancale con Alessandra Amoroso - If I ain't got you (Alicia Keys) Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole (Neffa) Simone Cristicchi con Amara - La cura (Franco Battiato) The Kolors con Sal Da Vinci - Rossetto e caffè (Sal Da Vinci) Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga - Un tempo piccolo (Franco Califano)

Gli ospiti e i co-conduttori

Ad aprire la quarta serata del Festival, a gran sorpresa, Roberto Benigni: “Un sogno che si avvera” ha commentato in conferenza stampa Carlo Conti. Ad affiancare il conduttore, ci saranno Mahmood, due volte vincitore del Festival (nel 2019 con Soldi e nel 2022 insieme a Blanco con Brividi), e Geppi Cucciari, che torna sul palco dell'Ariston dopo la sua partecipazione del 2012, a fianco di Gianni Morandi. In quella occasione, Geppi lanciò anche un appello per la liberazione della cooperante Rossella Urru, rapita in Algeria. Sul palco anche Paolo Kessisoglu e la figlia che racconteranno, in note, il disagio degli adolescenti che non comunicano con i genitori. Infine, immancabili, le esibizioni dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, dove questa sera si esibiranno Benji & Fede.

Come si vota e classifica della quarta serata

A determinare le classifiche della gara saranno tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Nel corso della quarta serata a votare le 29 canzoni in gara saranno tutte e 3 le giurie, quindi, il pubblico con il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). La classifica determinerà il vincitore della serata, risultato che però non incide su quello finale.

Come si vota

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri sono i seguenti:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Bianca Guaccero e Gabriele Corsi; ad affiancarli in esterna, anche Mariasole Pollio. Il duo siciliano de “I Sansoni”, invece, promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche il dopo Sanremo con “Dopofestival - Tutti guardano Sanremo” condotto da Alessandro Cattelan affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo sempre nel Glass Box.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata.

Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito. Insomma, non ci resta altro che attendere la quarta serata della 75esima edizione della cui fine è prevista per l'1.30.