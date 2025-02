Sanremo 2025: la scaletta della quinta e ultima serata, gli ospiti e i co-conduttori

L’attesa è finalmente finita. Mancano pochissime ore e scopriremo il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo quattro serate all’insegna della musica italiana, questa sera, sabato 15 febbraio, Carlo Conti è pronto a tornare in diretta dal Teatro Ariston della città dei Fiori, a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno.

Scopriamo insieme il programma, gli ospiti e i co-conduttori della quinta e ultima serata del Festival.

La scaletta di sabato 15 febbraio

Nel corso della quinta e ultima serata si esibiranno naturalmente tutti e 29 i cantanti big in gara e verrà decretato il vincitore – o la vincitrice – di questa 75edizione del Festival, dopo il trionfo nella serata cover di Giorgia, sulle note di Skyfall, insieme ad Annalisa. Ad aprire la serata finale, Gabry Ponte, dj e producer italiano, che presenterà sul palco Tutta l’Italia (Sanremo 2025), il suo ultimo singolo uscito per Warner Music Italy e scelto come jingle ufficiale della kermesse.

Ecco, dunque, tutti i big in gara (non ancora in ordine di esibizione) di questa quinta serata del Festival.

Achille Lauro - Incoscienti giovani Serena Brancale - Anema e core Bresh - La tana del granchio Brunori Sas - L'albero delle noci Clara - Febbre Coma_Cose - Cuoricini Lucio Corsi - Volevo essere un duro Simone Cristicchi - Quando sarai piccola Elodie - Dimenticarsi alle 7 Fedez - Battito Francesco Gabbani- Viva la vita Gaia - Chiamo io chiami tu Giorgia - La cura per me Irama - Lentamente Marcella Bella - Pelle diamante Francesca Michielin - Fango in paradiso Modà - Non ti dimentico Noemi - Se t'innamori muori Olly - Balorda nostalgia Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore Rkomi - Il ritmo delle cose Rocco Hunt - Mille vote ancora Rose Villain - Fuorilegge Sarah Toscano - Amarcord Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola Joan Thiele - Eco The Kolors - Tu con chi fai l'amore Tony Effe - Damme 'na mano Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Gli ospiti e i co-conduttori

Ad affiancare Carlo Conti per la super finale, Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan, reduce dall’esperienza del Dopo Festival. Sul palco dell’Ariston, inoltre, ci saranno il calciatore Edoardo Bove e l’attrice Vanessa Scalera (che presenterà la quarta stagione della fiction Imma Tataranni - Sostituto procuratore, al via su Rai 1). E ancora, attesi anche Alberto Angela, Bianca Balti che consegnerà gli altri premi della serata e, a gran sorpresa, Mahmood che presenterà il anteprima il suo nuovo singolo Sottomarini.

Grandi emozioni per Antonello Venditti che questa sera riceverà il Premio alla Carriera. Immancabili le esibizioni da Piazza Colombo; questa sera, a presenziare dal Suzuki Stage ci sarà Tedua. Previsto, infine, il collegamento dalla Costa Toscana, dove di esibiranno i Planet Funk.

Come si vota e la classifica della quinta serata

Nel corso della quinta serata, naturalmente, si riascolteranno tutte e 29 le canzoni in gara che verranno votate dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). L'esito di questa votazione verrà aggiunto a quello delle votazioni della Prima Serata e al risultato combinato delle votazioni della Seconda e Terza Serata, con l'obiettivo di calcolare una media percentuale complessiva e stabilire così la classifica delle 29 canzoni in competizione: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale.

A questo punto, partirà una nuova votazione sulla top five con Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Radio (33%): il risultato sarà sommato a quello complessivo delle precedenti votazioni (prima, seconda, terza e quinta serata), per determinare la classifica finale e quindi il brano vincitore. Oltre alla vittoria finale e al Premio della Critica Mia Martini, sono previsti anche Il Premio Sergio Bardotti al miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Come si vota

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri sono i seguenti:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Bianca Guaccero e Gabriele Corsi; ad affiancarli in esterna, anche Mariasole Pollio. Il duo siciliano de “I Sansoni”, invece, promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata.

Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito. Insomma, non ci resta altro che attendere la quinta serata per scoprire ildella 75esima edizione del Festival di Sanremo.