Sanremo 2025: la scaletta della terza serata, gli ospiti e i co-conduttori

Dopo il secondo appuntamento della 75esima edizione del Festival di Sanremo che ha delineato la top 5 in ordine casuale tra i 15 artisti esibitisi, torna questa sera, giovedì 13 febbraio, il terzo capitolo della kermesse dedicata alla canzone italiana, in programma fino a sabato 15 febbraio. In diretta dal Teatro Ariston della città dei Fiori, Carlo Conti darà il via allo spettacolo a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno.

Scopriamo insieme il programma, gli ospiti e i co-conduttori della terza serata del Festival.

La scaletta di giovedì 13 febbraio

Nel corso della terza serata si esibiranno solo metà degli artisti in gara: 14 dei 29 big, ovvero quelli che non si sono esibiti nella serata precedente. Ci sarà spazio anche per le Nuove Proposte, con la proclamazione del vincitore di categoria; a contendersi il titolo saranno Settembre e Alex Wyse.

Ecco, dunque, tutti i big in gara (ancora non in ordine di esibizione poichè Carlo Conti ha spiegato in conferenza stampa che ci sono ancora alcuni nodi tecnici da sciogliere) di questa terza serata del Festival.

Brunori Sas - L’albero delle noci Clara - Febbre Coma_Cose - Cuoricini Francesco Gabbani - Viva la vita Gaia - Chiamo io chiami tu Irama - Lentamente Modà - Non ti dimentico Noemi - Se t’innamori muori Olly - Balorda nostalgia Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore Sarah Toscano - Amarcord Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento - La mia parola Joan Thiele - Eco Tony Effe - Damme ‘na mano

Gli ospiti e i co-conduttori

Super ospiti della terza serata saranno i Duran Duran, che tornano sul palco dell’Ariston a 40 anni dalla loro prima esibizione nella città dei fiori. La band britannica proporrà un medley dei loro più grandi successi e si esibirà sulle note di Wild Boys. Ad affiancare Carlo Conti alla conduzione ci sarà un trio tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Grande attesa anche per Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera, ed Edoardo Bennato, la cui vita è protagonista del documentario Sono Solo Canzonette, diretto da Stefano Salvati e presentato da Rai Documentari e Daimon Film, in onda il 19 febbraio in prima serata su Rai 1.

Sul palco saliranno anche i ragazzi del Teatro Patologico di Barletta, il progetto fondato dall'attore e regista Dario D'Ambrosi, che è riuscito a trasformare la disabilità in una risorsa, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale. Inoltre, ad attenderci, anche sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, in anteprima su RaiPlay dal 12 marzo e su Rai 2 dal 26. Previsto anche un collegamento in diretta con l'Amerigo Vespucci, che sta per approdare ad Alessandria d'Egitto. Infine, immancabili, infine, le esibizioni dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, dove questa sera si esibirà Ermal Meta.

Chi decreterà la classifica della terza serata

A determinare le classifiche della gara saranno tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Nel corso della terza serata a votare le 14 canzoni in gara saranno la Giuria delle Radio (50%) e il Televoto (50%). Anche in questo caso, verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica in ordine casuale. Nel caso delle Nuove Proposte, invece, voteranno le tre giurie: il pubblico con il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%), la Giuria delle Radio (33%).

Come si vota

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

I numeri sono i seguenti:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Bianca Guaccero e Gabriele Corsi; ad affiancarli in esterna, anche Mariasole Pollio. Il duo siciliano de “I Sansoni”, invece, promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche il dopo Sanremo con “Dopofestival - Tutti guardano Sanremo” condotto da Alessandro Cattelan affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo sempre nel Glass Box.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata.

Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password. Il servizio è completamente gratuito. Insomma, non ci resta altro che attendere la terza serata della 75esima edizione del