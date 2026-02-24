Sanremo 77, la gara parallela dei follower: Fedez domina, ma le sorprese arrivano dagli outsider

Il Festival di Sanremo è tante cose e negli ultimi anni è diventato una vera e propria manna dal cielo sia per piattaforme che per i cantanti in gara. Quest’ultimi, che stasera saliranno sul palco del teatro Ariston per dare il via a questa meravigliosa maratona antropologica, hanno compreso quanto sia determinante la spinta che arriva dai follower e della rete per far scalare la classifica finale e pompare audience nel serbatorio della loro carriera, tant’è sempre più sono propensi a ibridarsi, a condividere e raccontarsi come una qualsiasi altra celebrity dei social media.

Così, a poche ore dall’inizio della settantasettesima edizione di questo censimento canoro della popolazione italiana, diventa interessante radiografare lo state dell’arte degli account social degli artisti sanremesi per monitorane serata dopo serata i mutamenti. A guidare la classifica degli account Instagram più seguiti ci sono tre artisti decisamente algoritmici: Fedez, che canta in copia con Marco Masini e gli porta in dote anche 13.369.470 follower, poi Elettra Lamborghini, con 6.974.972 follower e J-AX, che ha una platea di 2.760.933. Tutti e tre conservano le rispettive posizioni anche sul podio di TikTok dove il contatore dei follower di Fedez segna 6.100.000, quello della Lamborghini tocca 3.200.000 e J-AX è a quota 657.600 follower.

Quando invece passiamo dai valori assoluti a quelli incrementali, non mancano le sorprese che possono diventare poi anche indicatori predittivi delle preferenze del pubblico. Se osserviamo quali account sono cresciuti più velocemente in quest’ultima settimana che precede l’avvio del Festival troviamo in cima alla classifica degli incrementi, l’account del rapper genovese Sayf, che a Sanremo si presenta con il pezzo “Tu mi piaci tanto”, che ha rastrellato 5.845 nuovi follower, poi c’è Arisa che di nuovi follower ne ha aggiunti 4.203 al 1.384.056 che seguivano l’account e infine, a poca distanza, c’è la cantautrice, Margherita Carducci, alias Ditonellapiaga che ha aumentato la sua platea Instagram di 3.973 follower. Mentre, giusto per bilanciare sempre in quest’ultima settimana l’account Instagram ne ha persi per strada 4.958. Oltre alla crescita dei fandom, però è opportuno monitorare anche quali account hanno coinvolto maggiormente i follower riuscendo a incassare il maggior numero di reaction.

In questa particolare classifica troviamo tre rapper, Luchè che con 4 post su Instagram raccoglie 228 mila interazioni, poi Nayt, pseudonimo di William Mezzanotte, con un bottino di 200 mila interazione e al terzo posto c’è l’account di Sayf Maet che con 5 post pubblicati ottiene 198 mila interazioni.