Sanremo, Chiara Francini e Paola Egonu completano il cast artistico

Rispettando il canovaccio ormai consolidato degli annunci tramite il telegiornale di Rai Uno, Amadeus ha rivelato al pubblico gli ultimi nomi che completano il cast artistico dell'edizione del festival di Sanremo che prenderà il via tra meno di un mese. Il conduttore e direttore artistico, infatti, ha annunciato che accanto a lui sul palco ci saranno anche Paola Egonu e Chiara Francini, che si affiancheranno a Francesca Fagnani e Chiara Ferragni. Amadeus ha rivelato anche il primo dei super ospiti delle serate, il gruppo dei Black Eyed Peas.

Chiara Ferragni sarà sul palco del teatro Ariston di Sanremo nella serata di martedì e in quella di sabato, rispettivamente l'apertura e la chiusura. Il mercoledì sarà il turno di Francesca Fagnani mentre il giovedì accanto ad Amadeus ci sarà Paola Egonu. Il turno di Chiara Francini, invece, sarà il venerdì, per la penultima serata. Per tutte le cinque serate, Amadeus avrà al suo fianco Gianni Morandi. Il gruppo californiano dei Black Eyed Peas salirà sul palco per la seconda serata, quando è attesa anche l'inedita esibizione del trio formato da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.

I Black Eyed Peas sono il colpo a sorpresa per Amadeus: vincitori di ben 6 Grammy Awards, lo scorso novembre hanno pubblicato l'album Elevation, che al momento si trova nella top 10 dell'Airplay radiofonicoitaliano. " Sono veramente dei grandissimi nomi, arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit in tutto il mondo: 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli. Un gruppo premiato con ben sei Grammy Awards, gli oscar della musica ", ha detto Amadeus presentandoli al grande pubblico.