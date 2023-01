La Ferragni dà in beneficenza il cachet di Sanremo, ma intanto "fa capricci da diva"

Chiara Ferragni ha deciso che devolverà in beneficenza l'intero compenso per la sua partecipazione al prossimo festival di Sanremo. La regina delle influencer l'ha annunciato prima attraverso la sua pagina Instagram con un breve video, poi in conferenza stampa a Palazzo Parigi a Milano, dove ha ribadito il suo sostegno nella lotta contro le violenze sulle donne, indossando una maglia con la scritta "Girls supporting Girls". Nello stesso momento, però, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sugli atteggiamenti da diva che la Ferragni starebbe avendo in questa fase di avvicinamento all'evento canoro più famoso d'Italia.

Il compenso in beneficenza

La notizia del risvolto benefico della sua co-conduzione a Sanremo 2023 (prevista per la serata inaugurale del 7 febbraio e per la finalissima dell'11 febbraio) è arrivata a poche ore da un altro annuncio, che la moglie di Fedez ha voluto fare su Instagram per smentire la presunta gravidanza, che da giorni stava alimentando il gossip in rete.

" Sono molto più felice di potere annunciare che ho devoluto l'intero compenso all'associazione D.i.Re., Donne in rete contro le violenze", ha precisato la Ferragni nell'ultimo reel pubblicato sulla sua pagina ufficiale e ringraziando la Rai e Amadeus: "Senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile ". La donazione sarebbe già stata fatta dall'influencer, ma l'entità della stessa non si conosce anche se è ipotizzabile un bonifico con almeno quattro zeri, a giudicare dai cachet corrisposti alle co-conduttrici del Festival nelle passate edizioni.

Viste le recenti polemiche su altre iniziative benefiche delle quali la Ferragni si è fatta promotrice, qualcuno ha ironizzato sulla necessità di pubblicare gli estremi del bonifico sul suo compenso devoluto all'associazione. Ma mentre la notizia faceva il giro del web, sono emerse le prime indiscrezioni sui suoi atteggiamenti da diva all'interno della macchina organizzativa del Festival.

Le voci sui "capricci" della Ferragni a Sanremo

" Sembra che l'influencer di Cremona abbia iniziato a fare un po' i capricci come una diva", ha scritto Davide Maggio sul suo sito, svelando il dietro le quinte del prossimo Sanremo: "La Ferragni pare non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Per lei solo scatti in solitaria. Della serie: Girls supporting girls but not co-hosts".