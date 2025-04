Sanremo, il Consiglio di Stato respinge la sospensiva Rai: cosa succede adesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente sospensiva alla Rai per il festival di Sanremo: il Consiglio di Stato ha deciso di non concederla contro la sentenza del Tar della Liguria, che a dicembre aveva dichiarato illegittimo l'affidamento esclusivo del marchio "Festival della Canzone Italiana" di Sanremo. L'ordinanza del Consiglio di Stato è stata pubblicata venerdì 4 aprile in risposta alla richiesta della Rai di sospendere gli effetti della sentenza del Tar in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.

L'udienza di merito è già stata fissata per il prossimo 22 maggio ma nel frattempo resta valida la decisione del Tribunale amministrativo, che ha annullato l'affidamento esclusivo del marchio del Festival perché l'assegnazione non sarebbe stata fatta nel quadro della normativa. La Rai, che da decenni ne detiene il diritto esclusivo di utilizzo, ha avanzato un ricorso impugnando la sentenza e chiedendone la sospensione, ma è stato stabilito che non esistono ragioni d'urgenza (il cosiddetto istituto del periculum in mora) per giustificarla. Il che significa che la Rai può attendere fino al giudizio di merito senza che questo possa pregiudicarla. Con la decisione che verrà comunicata tra un mese e mezzo, il Consiglio di Stato deciderà se annullare o confermare la sentenza di primo grado.