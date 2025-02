Sanremo, Conti macina ascolti: 10.7 milioni e 59.8% per la terza serata del suo Festival

Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

Caro Conti è inarrestabile e la terza puntata del suo festival di Sanremo ha registrato 10.7 milioni telespettatori con il 59.8% di share in total audience. La puntata di giovedì 13 febbraio è stata caratterizzata dall'esibizione dei Duran Duran, che hanno catapultato il teatro Ariston di Sanremo negi anni Ottanta e dalla finalissima delle nuove proposte, dove a trionfare è stato Settembre, che ha vinto su Alex Wyse. La terza puntata del Festival di Amadeus nel 2024 ha registrato 10milioni di telespettatori con uno share medio del 60,1%.

La soddisfazione di Conti davanti ai numeri che sta registranto la 75esima edizione è lampante, soprattutto perché non era facile raccogliere il testimone di Amadeus dopo 5 anni di Festival di grande successo, celebrati da critica e pubblico. Per mesi, dopo la decisione di Amadeus di lasciare la Rai per tentare l'avventura sul Nove, la televisione pubblica è stata messa nel mirino per essersi "fatta scappare" un cavallo di razza. I presupposti erano che non ci sarebbe stato nessuno in grado di raccogliere adeguatamente un'eredità di quel tipo e, invece, Conti sta smentendo ogni più fosca previsione, ribaltando i pronostici e facendo un Festival che piace a casa.

Gli investitori sono soddisfatti, il pubblico parla dell'edizione e sui social italiani è il tema principale di discussione. Indirettamente, Conti ha confermato anche la sua presenza sul palco dell'Ariston nel 2026 proprio durante la terza serata, mentre scherzava con Miriam Leone sulla scalinata della scenografia. " Sai cosa faccio il prossimo anno? Suggerisco di far portare l’ascensore, quello di Tale e Quale ", ha detto tra una battuta e l'altra il conduttore.

Che si sia trattato di ironia o di accordi già presi non è dato saperlo, probabilmente sarà oggetto di domande nel corso della conferenza stampa di quest'oggi. Ma i fatti dicono che Conti è riuscito in un'impresa che molti credevano impossibile, addirittura aggiustando verso l'alto numeri che già sembravano essere eccezionali.