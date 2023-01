Sanremo, svelato il testo del brano di Giorgia: ecco cosa rischia ora

Non è un festival di Sanremo di Amadeus se prima dell'inizio della kermesse non si registra qualche spoiler. Sembra ormai essere una tradizione, iniziata da Fedez, proseguita da Gianni Morandi e ora, a sua insaputa, proseguita da Giorgia. La cantante, infatti, è finita al centro di una polemica perché per qualche ora sul web è comparso il testo della canzone che porterà sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Certo, questo è uno spoiler ben meno importante rispetto a quelli del passato, in cui erano stati condivisi pezzi di canzone, ma trattasi comunque di un'anticipazione che, in punta di regolamento, potrebbe essere sanzionata. Ma c'è un'altra differenza col passato: in questo caso, Giorgia ha subito lo spoiler.

Partiamo, quindi, dal presupposto che difficilmente Amadeus prenderà provvedimenti contro di lei. Anzi, è pressoché certo che il conduttore non avvierà nessun processo sanzionatorio contro la cantante, a tutti gli effetti vittima di quanto accaduto. I fatti sembrano essere molto chiari in questo senso. Oggi, venerdì 13 gennaio, l'artista ha annunciato l'uscita del suo nuovo album per il prossimo 17 febbraio. Non un caso che l'uscita sia prevista dopo il festival di Sanremo, visto che la canzone in gara è parte della tracklist. Blu1 è il nuovo lavoro dell'artista, che torna con un nuovo album a distanza di diversi anni dall'ultimo. Da qui, però, nasce il conflitto che ha scatenato il caos.

Il sito Davidemaggio.it, infatti, rivela che lo spoiler del testo della nuova canzone di Giorgia sarebbe partito da un ben noto negozio di musica di Roma specializzato nella vendita online, che con leggerezza, annunciando la possibilità di effettuare il pre-order dell'album, ha spoilerato tutti i testi delle canzoni, compresa quella di Sanremo. Ovviamente, il rivenditore ha eliminato tutto non appena gli è stato fatto notare l'errore ma il web non dimentica e così online circola uno screenshot del testo che, come tutti gli altri, sarebbe dovuto trapelare tramite il magazine Tv Sorrisi e Canzoni solo qualche giorno prima del festival di Sanremo.

Un errore di leggerezza che nell'Italia con la febbre da Sanremo è diventato un caso nazionale. In ogni caso, visti i precedenti, i fan di Giorgia e la stessa cantante possono dormire sonni tranquilli. Al momento Amadeus non si è espresso sulla vicenda e difficilmente lo farà, anche considerata l'esiguità dello spoiler rispetto a quelli di Fedez e Morandi in passato.