"Santoro ha firmato per Mediaset". Ecco i dettagli della clamorosa indiscrezione

Dopo ventiquattro anni dalla fine della sua prima avventura televisiva, Michele Santoro potrebbe tornare protagonista a Mediaset. L'ex conduttore di Annozero e Servizio Pubblico starebbe per firmare un contratto per il quale sarà ospite fisso del nascente programma di Bianca Berlinguer, in onda tutti i martedì in prima serata su Rete4. L'anticipazione è stata data dal Foglio, per firma di Salvatore Merlo, il quale ha svelato in anteprima il possibile clamoroso ritorno nella rete del Biscione del celebre giornalista salernitano che ha appena compiuto 72 anni.

Per Santoro si tratterebbe, nella sostanza, di un doppio rientro. Non solo quello "sorprendente" a Mediaset, ma più in generale - soprattutto - nella televisione: ambiente dal quale si era distaccato quattro anni fa per coltivare la propria attività di produttore e di opinionista tv sporadico, specialmente su La7. Ora rientrerebbe solidamente nel piccolo schermo e lo farebbe all'interno di un contenitore nel quale Bianca Berlinguer sembra proprio volere riproporre lo stile che si era già visto a Cartabianca, la trasmissione da lei condotta per sette anni su Rai3 e che ha chiuso i battenti pochissime settimane fa, al termine dell'ultima stagione televisiva.

La prima volta di Santoro a Mediaset

Era il 1996 quando Michele Santoro venne scelto come nuovo direttore della testata giornalistica di Moby Dick, talk show politico in onda su Italia1. Nel '99, in piena guerra del Kosovo, passò alla storia del tubo catodico una famosa puntata condotta da Santoro in diretta dal ponte Brankov di Belgrado, dal quale il presentatore intervistò gli operai serbi delle fabbriche bombardate dalla Nato e i civili che presidiavano i ponti con i bersagli al collo. Subito dopo quel racconto ci furono diverse proteste che giunsero soprattutto dai partiti di sinistra (in quel periodo Massimo D'Alema guidava il governo italiano, mentre il democratico Bill Clinton era presidente degli Usa). Santoro trovò comunque la pronta difesa dell'azienda per cui lavorava, con il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che giudicò la puntata da Belgrado un " evento di grande rilievo sotto il profilo giornalistico e produttivo ".

Dopo una lunghissima lontananza in tutti questi anni Duemila, in cui di certo le polemiche e le battaglie politiche a distanza tra Santoro e Berlusconi non sono mancate, ora le circostanze sono completamente cambiate. Il giornalista campano ritorna a Mediaset al fianco di una donna con cui il buon rapporto personale è di lunga data, nonostante i due - come ricorda proprio Merlo sul Foglio - abbiano litigato nel 2016 quando vennero chiamati a collaborare dalla Rai per una striscia quotidiana di approfondimento che sarebbe dovuta andare in onda su Rai2. Se sette anni fa la collaborazione professionale non andò in porto, dal prossimo settembre (in attesa dell'ufficialità della notizia) lo sarà.