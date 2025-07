“Sarabanda” torna su Canale 5: Enrico Papi riporta il celebre quiz musicale nel preserale

Il countdown è ufficialmente partito: da lunedì 21 luglio alle ore 18.45 su Canale 5 torna uno dei quiz musicali più amati della televisione italiana, “Sarabanda”, con la conduzione storica di Enrico Papi. Il game show, prodotto da Banijay Italia, si ripresenta in una veste rinnovata, pur mantenendo intatto lo spirito che lo ha reso un cult. A sfidarsi in ogni puntata saranno cinque concorrenti non vip, pronti a mettere alla prova la propria memoria musicale attraverso giochi sempre più avvincenti.

Le prove storiche tornano protagoniste

In questa nuova edizione non mancheranno le Playlist, in cui bisogna indovinare il titolo di una canzone celebre prima degli avversari, e il Pentagramma, dedicato alle frasi più note della musica italiana. Torna anche l’Asta Musicale, per i più temerari che puntano tutto su una nota e un indovinello per riconoscere il brano. Confermatissimo il mitico 7x30, in cui i concorrenti devono riconoscere sette brani in soli trenta secondi, senza esitazioni.

Nuovo studio, stessa energia

“Sarabanda” sarà ambientato in uno studio completamente rinnovato, colorato e dinamico, pensato per offrire ritmo, spettacolo e interazione.

Il preserale di Canale 5 accoglie così un ritorno attesissimo, che punta ail pubblico serale con musica, gioco e intrattenimento leggero, fedele allo stile che ha fatto la storia del format. Il programma è pronto a fartutta l’Italia, riaccendendo la sfida tradi musica, tra risate, colpi di scena e ovviamente... “quella nota in più”.