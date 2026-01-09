Savino riprova con Tali e quali

In attesa di passare le notti in bianco a Sanremo dove condurrà il Dopofestival, da stasera 9 gennaio su Raiuno Nicola Savino (nella foto) si diverte a giocare con le imitazioni delle star. Il conduttore debutta infatti alla guida di Tali e Quali, la versione con cantanti sconosciuti dell'originale Tale e Quale Show. Come da format, i partecipanti sono stati selezionati anche per una somiglianza reale con i loro beniamini, oltre che per le capacità canore. Si esibiscono dieci artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i quattro campioni delle edizioni precedenti. Le storie dei concorrenti saranno raccontate attraverso filmati, luoghi di lavoro e contesti in cui vivono. In giuria ormai l'immancabile Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Quarto giudice, solo nella prima puntata, non poteva che essere Carlo Conti che cede il testimone a Savino. Nelle prime tre puntate Carmen Di Pietro partecipa alla gara come concorrente «di fantasia», che imiterà a sua volta un cantante famoso.

I concorrenti saranno supportati da costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri del team di Tale e Quale Show, insieme ai vocal coach. E speriamo che stavolta Savino sia più fortunato rispetto al primo programma che ha segnato il suo ritorno in Rai, quel Freeze - Chi sta fermo vince di Raidue accolto molto tiepidamente dal pubblico.