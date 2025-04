"Sciacquati la bocca". La furia della concorrente contro Frank Matano

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella andata in onda sabato sera è stata una puntata piuttosto movimentata di "Ne vedremo delle belle". Il momento di maggiore tensione si è registrato per uno scambio animato tra Patrizia Pellegrino e Frank Matano, giudice della gara. La concorrente pare sia rimasta piuttosto scossa da alcuni commenti fatti dall'attore della precedente puntata e questo, unito al nervosismo per la sua posizione in classifica, che la vede indietro rispetto alle sue colleghe, l'ha fatta esplodere con Matano.

" Devi imparare a rispettare le signore, hai detto cose molte brutte nei miei confronti, io ho 43 anni di carriera alle spalle. Non sono una ragazzina di 20 anni che comincia a lavorare, quando io ho iniziato a lavorare tu non eri nemmeno nato. Quando fai le battute, sciacquati la bocca ", ha sbottato Pellegrino. Tuttavia, nei commenti social dei telespettatori è stato fatto notare che, visto il contesto della trasmissione, la showgirl avrebbe dovuto mostrare un po' più di autoironia nei confronti del giudice, che è stato chiamato proprio per la sua verve tagliente. " È un comico, ha tutto il diritto di fare una battuta ", è stata la replica di Carlo Conti, conduttore del programma. E infatti, lo stesso Matano le ha fatto notare il controsenso del suo atteggiamento: " Ma tu mi hai dato dello stronzo. Quindi, non dirmi che io ho fatto battute volgari. Non sei autoironica ". La replica di Pellegrino è ancor furente: " Io qui posso essere me stessa, ti dico che sei stato uno stronzo. Se l'avessi in maniera ironica, sarebbe stato diverso. Mi hanno chiamato i parenti dicendo 'cosa ti ha detto?'... ". Al culmine dello scambio, l'attore ha tirato un'altra stoccata velenosa all'attrice: " I tuoi sono gli unici che ti vogliono bene ".

A quel punto la tensione nello studio era palpabile ed è intervenuta Mara Venier per cercare di stemperarla e riportare la situazione alla calma: " Ci hai insegnato come vivere. Era una battuta ".

Pellegrino appare insofferente nel programma, soprattutto perché ha la percezione di non essere compresa nella sua arte, vista la sua posizione in classifica e nonostante questo non sia altro che un programma divertente nel quale, teoricamente, tutte le concorrenti, showgirl con una lunghissima carriera alle spalle, dovrebbero mettersi in gioco con ironia.