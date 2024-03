La scoperta del tumore e la violenza subita: BigMama si racconta a Verissimo

BigMama si racconta a cuore aperto. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante, reduce dal successo di Sanremo con il brano La rabbia non ti basta, si è aperta, rivelando momenti importanti e delicati della sua vita, dalla violenza subita a soli 16 anni sino al tumore che l’ha colpita e contro cui ha lottato nel 2020.

BigMama e la rabbia “come scudo”

È un momento decisamente positivo questo per la cantante che, giovanissima, sta avendo un grandissimo successo. Tuttavia, sono tante le sofferenze che hanno segnato la vita e il passato di BigMama. È proprio per questo che il brano portato sul palco dell’Ariston è un manifesto del suo stato d’animo. A questo proposito, nello studio di Canale 5, BigMama ha raccontato: “La rabbia l'ho utilizzata sempre come scudo. Sono sempre stata molto aggressiva. Io però ho cercato di trovare il positivo nella mia rabbia. Da piccola ero una bambina molto vanitosa”.

È a questo punto che la cantante si è lasciata andare ad una prima rivelazione: “La mia luce è stata spenta dalle persone che mi circondavano, ma oggi sono riuscita a trovare il sole. Io ho iniziato ad essere vittima di bullismo da subito, ero piccolissima. Non sono mai stata una bambina magra. Mi tiravano anche le pietre. La presa di potenza di quei ragazzini era fare quella cosa. Come mi vendico? Io sto vivendo la mia vita al meglio e questa è la mia vendetta”.

La violenza subita e la scoperta del tumore

Una vita segnata da tanto dolore, ma per fortuna anche da una grande fase di ripresa. La 24enne, infatti, ha svelato di aver subito una violenza da giovanissima, a soli 16 anni. “A 16 anni ho subito una violenza sessuale. Me ne sono accorta solo dopo un bel po' di tempo, tre anni dopo”, ha detto. Poi, ha aggiunto: “Non avevo il coraggio di dirlo a casa. Io non mi ero resa conto di quello che era successo. Per me era normale che una ragazzina dovesse essere rinchiusa in un bagno ad una festa. Quando ero piccola non si parlava così apertamente di violenza sessuale, mi hanno aiutato a tirar fuori quei ricordi delle persone che avevano vissuto le mie stesse cose”. E ancora: “Io mi sono sentita sporca non mi sentivo una bambina pulita. Non avevo il coraggio di dirlo a casa, a casa non si parlava di quelle cose. per me era normale essere chiusa in un bagno a una festa. Non ho denunciato. Bisogna denunciare, denunciare sempre, è una cosa importante, io l'ho capito tardi”.

Ma non è finita qui, perché le sfide che la cantante ha dovuto affrontare non sono terminate, dal momento che, nel 2020, le è stato diagnosticato un tumore. Si trattava di un linfoma di Hodgkin. Dunque, ha spiegato: “La botta più forte è stata guardarsi allo specchio e non riconoscersi, non avevo le sopracciglia ero ingrassata, poi però ho capito che io stavo affrontando qualcosa di veramente difficile e l'aspetto fisico non c'entrava nulla”. Tuttavia, l’amore per la musica l’ha aiutata ad andare avanti: “Io non ho avuto paura di morire perché sapevo che passati i 6 mesi di terapia sarei tornata a cantare. Era il mio obiettivo”. Infatti, ha concluso: “Sono viva grazie a questo”.

L’amore di BigMama

Non solo momenti bui nella sua vita, ma anche tanto amore. È per questo che, a oggi, BigMama si dice innamoratissima della sua fidanzata, l’autrice Maria Lodovica Lazzerini. Quindi ha rivelato: “Sono innamoratissima. Ho una bellissima fidanzata. Adesso viviamo insieme e ci sentiamo già grandi. Lei è la mia prima effettiva ragazza ed ora stiamo proprio bene. Scriviamo anche le canzoni insieme”. BigMama non ha dubbi: “Siamo molto felici e spero sia la relazione definitiva, l'amore che ho trovato con lei non l'ho mai trovato ci siamo trovate lei è la mia prima vera ragazza e io sono la sua. Siamo felicissime”.