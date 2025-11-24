"Scostumata", "Stai rosicando". Rissa in tv tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, e in particolare nell’appuntamento andato in onda su Rai 1 solo un giorno fa, si sono scontrati due pesi massimi del dibattito nostrano e della televisione italiana. Da una parte la giornalista Selvaggia Lucarelli che fa parte della giuria. Dall’altra, invece, Barbara D’Urso, nota conduttrice italiana soprattutto per il suo recente passato a Mediaset.

Dopo aver ricevuto i complimenti dai giurati per la performance eseguita con Pasquale La Rocca, D’Urso non si è trattenuta e ha ingaggiato un diverbio con la giuria. Da qui la replica della Lucarelli che ha esordito con tono polemico: “Sembra che stiamo parlando solo di Pasquale, Barbara è sparita. Nella clip ha parlato solo lui, ora tutti ci stiamo rivolgendo solo a lui, è lei che deve parlare del percorso”. Poi, a stretto giro, rivolgendosi all’ex conduttrice: “Sei tu la colonna portante di questa coppia, perché ti nascondi dietro Pasquale? Perché non rispondi a quello che ti diciamo. Cosa c’è che non va, perché vi lamentate di quello che diciamo, non vi sentite capiti?”.

D’Urso non aspetta altro per rispondere: “No, però troviamo che a volte ci sia sempre troppo una motivazione che non c’entra con l’esibizione”. Ma il vero nodo della questione arriva quando la Lucarelli attacca sul personale: “Hai condiviso la storia di un giornalista che diceva che tu sei sottoposta a una demolizione psicologica lenta e logorante e che questo programma è un purgatorio televisivo. Allora qual è la verità?”. D’Urso si mostra spazientita e risponde: “Voglio sapere, sei qui a giudicare o a raccontare quello che condivido sui social?". Niente da fare.

Il colloquio finisce con accuse incrociate e piccole frecciatine., dice la D’Urso. Da qui la conclusione della firma del Fatto: “Stai rosicando, basterebbe dirlo”.