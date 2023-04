"Scusate, c'è un piccione in studio". Caos in diretta dalla Clerici

Invece della tradizionale colomba pasquale, nella cucina televisiva di Antonella Clerici è comparso un piccione. Un po' diverso, non c'è dubbio. Stamani su Rai1 il fuori programma si è verificato al volo, nel vero senso della parola: nel corso di È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto dalla presentatrice lombarda, a un tratto in studio ha fatto irruzione il suddetto columbide. Con tanto di svolazzamento davanti alle telecamere, accompagnato dallo stupore della padrona di casa e dei suoi collaboratori di scena.

"Oddio, scusate: c'è un piccione in studio!", ha esclamato Antonella mentre si stava affaccendando ai fornelli del proprio programma televisivo, come d'abitudine. E in effetti il volatile c'era davvero, indicato prontamente della conduttrice. "Un piccione vero in studio?!", ha chiesto qualcuno, pensando forse che non fosse possibile. Inquadrato dalle telecamere, il columbide ha fatto anche una fugace apparizione sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, attraversando con un colpo d'ali la scena e spostandosi poi più in là. "Devo cacciarlo via?", ha chiesto lo chef Loreno Biagiarelli. E Clerici: "No, no lascialo qua nel suo habitat naturale. Adesso gli apriremo le porte e lo faremo uscire con calma".

Mentre alcuni componenti del cast se la ridevano di gusto, la padrona di casa ha a sua volta scherzato sulla scenografia del programma, che riproduce proprio un ambiente naturale, tra alberi e fiori. "Poi voi dite che questo non è un bosco reale... più di così!". E una delle cuoche della trasmissione ha chiosato: "Ma scusa, è nel suo habitat naturale in mezzo ai fornelli?". E giù risate. "Ma no, in mezzo al bosco e alla natura. Non è che va negli altri studi. Forse voleva mangiare le fettuccine", ha replicato la conduttrice.

Non è la prima volta che nel programma mangereccio di Rai1 si verificano curiosi fuori programma. Lo scorso anno, ad esempio, durante un gioco a premi telefonico la conduttrice aveva risposto alla chiamata di una signora che in realtà voleva partecipare a un'altra trasmissione, I Fatti Vostri. "Tesoro, guarda, ora chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo...", aveva risposto Antonella Clerici, uscendo dall'impasse con una battuta.