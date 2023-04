"Se vuoi ci vediamo fuori": è scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Scoppia un nuovo scontro all’interno dello studio di Uomini e Donne tra la dama del trono over, Roberta Di Padua e la nuova tronista Nicole Santinelli. Non è di certo la prima volta che la dama mostra il suo disappunto nei confronti della Santinelli e, anche nella puntata di questo pomeriggio, giovedì 6 aprile, le due si sono battibeccate a suon di frecciatine non poco pungenti a seguito di un commento di Roberta.

Il commento di Roberta Di Padua

È stata proprio la conduttrice del dating show, Maria De Filippi a chiamare in causa Roberta che, mentre la tronista parlava, le faceva dietro delle faccette in segno di disapprovazione. D’altronde, l’astio tra le due è emerso sin dai primi istanti del trono della Santinelli, da quando la dama di Cassino ha espresso il suo interesse per il corteggiatore Andrea, nonostante quest’ultimo abbia sempre negato anche un semplice ballo a Roberta. Un interesse che a Nicole non è mai andato giù tanto da ribadirlo più volte in esterna.

Proprio oggi, una volta chiamata in causa dalla conduttrice, la Di Padua ha definito “sottoni” i corteggiatori di Nicole e così in studio ha detto: “Lei è sempre uguale, entra, saluta, tutta piatta. Ma a parte questo io non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni. Non hanno proprio gli attributi di mantenere il punto” – poi facendo riferimento alla tronista ha aggiunto – “Al di là che lei è incommentabile”. A questo punto Roberta, rivolgendosi direttamente a Nicole e definendo il suo modo di fare sempre molto tranquillo e pacato in qualsiasi situazione, ha detto: “Tu bella mia non ti arrabbi mai, tu baci, sei piatta. Sempre tutto allo stesso modo, esci per quella che sei. Allora sei proprio una noia se sei questa. Il tono le altre lo alzano se non sono d’accordo”. E ancora più pungente Roberta ha addirittura messo a confronto il trono appena conclusosi di Lavinia Mauro che ha scelto Alessio Corvino nei giorni scorsi: “Eravamo abituati ad un trono come quello di Lavinia che si è fatta vedere in tutte le sfaccettature. Non piaci a nessuno, solo a questi tre sottoni”.

La replica di Nicole

Ovviamente la tronista non poteva rimanere in silenzio dinanzi alle affermazioni di Roberta e la sua replica non si è fatta attendere; così ha tuonato contro la dama: “Tu sei così brava, sono cinque anni che stai qui. Spiegacelo te come si fa a trovare un uomo che sei qui da anni. Io non faccio la pazza se non ho motivo di farla, così come non faccio la gelosa senza motivi. E non paragonarmi a Lavinia, io non sono lei, sono me stessa. Non voglio essere paragonata agli altri. Forse sei gelosa perché non hai mai trovato un uomo che ti fa delle avances perché sei te che ci provi con i maschi”.

Infine, Nicole ha rincarato ulteriormente la dose, pungendo ancora di più la Di Padua: "Poi se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego meglio le cose come stanno”.

La furia della dama

È a questo punto che Roberta, non riuscendo a mantenere la pazienza, ha affermato furiosa: “Maria ma questa mi viene a dire che ci vediamo fuori!”. Subito dopo non trattenendosi dalle provocazioni di Nicole la dama le ha rivolto parole molto dure: “Tu mi spieghi le cose? Se ci vediamo fuori ti spiego io le cose bella. Stai al tuo posto, stai al tuo posto e non prenderti la confidenza con me. Ma questa mi viene a provocare dicendomi ‘ci vediamo fuori’? Quando mi vedi fuori cambia marciapiede quando mi incontri”. Infine, l’ha definita in modo poco piacevole e così ha concluso: Sei una fr***na (persona fisicamente molto attraente, ndr) moscia”.