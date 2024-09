"Levati dai co***oni", "Abbi rispetto". Rissa al Grande Fratello tra Calvani e Spolverato

Ascolta ora 00:00 00:00

Volano gli stracci al Grande Fratello tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Ieri sera, lunedì 23 settembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata del “papà” di tutti i reality che è partito con il botto. È trascorsa soltanto una settimana dall’ingresso dei concorrenti nella Casa più spiata d’Italia, ma gli animi sembrano essersi scaldati prima del previsto, entrando sin da subito nel vivo del gioco. In particolare, nella puntata di ieri, le nomination hanno provocato un acceso scontro in diretta tra l’attore e il modello milanese.

Le nomination

Come ogni anno, il reality ha deciso di mettere i concorrenti uno di fronte all’altro per le nomination palesi. Una pratica che – ormai – nella maggior parte dei casi, finisce per innescare dinamiche e (spesso) suscita discussioni. Così, nella puntata di ieri, è toccato proprio a Luca Calvani e Lorenzo Spolverato che, trovatisi uno di fronte all'altro non se le sono mandate di certo a dire. Il motivo? La nomination di quest’ultimo ai danni dell’attore. Il primo a votare tra i due è stato Calvani che ha deciso di nominare Yulia, perché, a detta sua - “non si è ancora messa in gioco”.

D’altra parte, però, Lorenzo ha scelto di nominare Luca, giustificando il suo voto contro l’attore con queste parole: “Di te so alcune cose e vorrei conoscerti molto di più”. Inutile dire quanto Calvani non l’abbia presa bene, sbottando immediatamente e scagliandosi contro Lorenzo: “Sei falso e manipolatore” ha detto, convinto che il modello lo abbia nominato soltanto a causa della loro breve discussione avvenuta nel corso della giornata.

Lo scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato

Una volta rientrati in Casa, i due hanno avuto modo di confrontarsi, lasciandosi andare ad un “duro” faccia a faccia. Così, Spolverato ha provato a chiarire la sua posizione e il motivo della nomination contro Luca che, di tutta risposta, ha respinto il coinquilino. “Levati dai co***oni”, ha tuonato Luca, richiamato anche dai compagni d’avventura. “Abbi rispetto, non mi parli così”, ha replicato Lorenzo, per poi aggiungere: “Pulisciti la bocca quando parli di me”.

A seguito dell’accaduto, il padrone di casa, Alfonso Signorini, rientrati dalla pausa pubblicitaria ha subito richiamato all’ordine i due concorrenti per il tono e per i modi parecchio bruschi, chiedendo loro anche una spiegazione sulla vicenda. “Tutto è nato da un momento tra me e lui in cui lui gli ho detto: dai, nomina me, siamo proprio gli opposti, e lui ha detto: no, e poi mi ha nominato”, ha affermato Luca Calvani. Poi, ha continuato: “Usciti dal confessionale, Lorenzo è venuto a chiedermi scusa dopo 3 secondi. Io credo che se mi avesse nominato dicendo: nomino te perché mi contrasti tutte le cose l'avrei accettato, così no”. A questo punto, l’attore rivolgendosi a Lorenzo, senza troppi giri di parole, ha chiosato: “Penso tu sia una persona che tende a manipolare gli altri”.

In sua difesa, Lorenzo ha reagito spiegando che non avrebbe voluto nominare Luca, ma uno degli immuni e che il confronto con Calvani era avvenuto soltanto “prima che gli immuni diventassero immuni”, perché lui avrebbe voluto “nominare uno di loro”. Insomma, latra i due ormai pare evidente, riusciranno a trovare un punto di incontro?