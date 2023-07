Via Selvaggia Lucarelli dentro Sonia Bruganelli? Cosa succede a Ballando con le stelle

Mancano ancora diversi mesi al ritorno in tv di Ballando con le stelle, ma la macchina organizzativa è già al lavoro. Negli scorsi giorni Milly Carlucci è tornata sui social network mostrandosi negli studi televisivi Rai, dove si sta registrando il promo della nuova edizione. Una comparsata a sorpresa, che ha scatenato nuovi rumor sul cast e sulla giuria che il pubblicò vedrà a ottobre.

Il nodo sui giudici è sempre uno: Selvaggia Lucarelli. Secondo TvBlog, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sono " elementi inamovibili ". Discorso diverso invece per la giornalista, che negli ultimi due anni si è scontrata più di una volta con i colleghi e la produzione, creando un clima tutt'altro che sereno all'interno del programma. Per lei il posto, secondo il sito, rimane in " bilico ". A rimpiazzarla potrebbe esserci un volto noto del piccolo schermo, che proprio da opinionista ha lavorato negli ultimi due anni al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli nella giuria di Ballando?

Secondo il sito Dagospia, Sonia Bruganelli sarebbe in lizza per sostituire Selvaggia Lucarelli nello show del sabato sera di Rai Uno. L'opinionista sarebbe ben vista dai vertici Rai, ma Milly Carlucci potrebbe dire "no" all'ultimo minuto nel nome del buon vecchio detto, squadra che vince non si cambia. " Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d'ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio per trashismo al Gf Vip ora le ambizioni sbagliate dell'ex moglie di Bonolis puntano a Ballando", riferisce con toni pungenti il sito, che conclude : "Alle pressioni di viale Mazzini, Milly nicchia: 'Come giudice "selvaggia" basta e avanza la Lucarelli' ".

Visti i toni, la diretta interessata (Bruganelli) si è subito tolta un sassolino dalla scarpa, rispondendo a Dago su Instagram: " Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua 'socia' (lei sì molto trash) un po' di tempo fa?! Chissà, ma presto racconterò come è andata davvero ". Di fatto, però, Sonia non ha smentito né confermato un suo possibile approdo in Rai.

Ballando con le stelle, si lavora al cast

In realtà, Milly Carlucci avrebbe spalancato le porte a Sonia Bruganelli per un ruolo da concorrente, secondo quanto riferito da TvBlog. Se l'ex moglie di Bonolis sarà a Ballando - come concorrente oppure giudice - non è ancora chiaro, ma intanto si rincorrono le voci sui personaggi che potrebbero far parte del cast ufficiale della prossima edizione. Simona Ventura, Paola Perego e Bruno Barbieri sono tre nomi che la conduttrice vorrebbe fortemente nella prossima stagione del talent. Ma per le conferme (e le firme sui contratti) c'è ancora tempo.