"Il problema sono i soldi". L'indiscrezione su Wanda Nara a Ballando

La prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe riservare grosse sorprese. Dopo le voci sulla possibile partecipazione di Barbara d'Urso (addirittura nelle vesti di giudice a sostituire Selvaggia Lucarelli), un altro nome famosissimo si aggiunge alla lista dei desideri di Milly Carlucci, quello di Wanda Nara. " La conduttrice corteggia Wanda ", fa sapere il sito Dagospia, che per primo ha fatto trapelare l'indiscrezione.

Wanda Nara a Ballando con le stelle

L'imprenditrice argentina ha già calcato la pista dello show di Rai Uno lo scorso anno. La moglie di Mauro Icardi è stata ballerina per una notte nella quinta puntata del programma in onda lo scorso novembre e si è esibita in una sensuale Bachata al fianco del ballerino professionista Antonio Berardi. Wanda è apparsa sciolta e a suo agio nei panni di ballerina tanto da ottenere applausi e consensi dall'intera giuria. Persino Selvaggia Lucarelli, da sempre molto critica, l'ha elogiata e subito la padrona di casa aveva tentato l'assalto. " Ti vogliamo nella prossima edizione di Ballando ", aveva detto la Carlucci invitando ufficialmente la sua ospite, ma Wanda aveva lasciato la risposta in sospeso motivando la complessità di fare muovere una famiglia di cinque figli con staff al seguito tra Argentina, Turchia (dove gioca il marito Mauro) e l'Italia. A quanto pare, però, qualcosa in questa primavera si è smosso complice, forse, la ritrovata serenità con Icardi.

La trattativa in corso