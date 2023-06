Ballando con le stelle, Milly Carlucci a sorpresa sulla giuria

Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli, Barbara d'Urso, Luisella Costamagna. Il toto nomi sui nuovi giudici di Ballando con le stelle impazza sui social network da settimane e oggi, ad alimentare i dubbi su un possibile stravolgimento della giuria, ci si è messa persino Milly Carlucci. La conduttrice è stata ospite di Francesca Fialdini nella trasmissione della domenica pomeriggio di RaiDue, Da noi... a ruota libera, e alla domanda diretta sui giudici della prossima edizione, ha risposto: " La giuria dell'anno prossimo non è stata riconfermata ".

La dichiarazione arriva a sorpresa visto che nel corso dell'ultima intervista rilasciata a inizio maggio al settimanale Chi, Milly Carlucci aveva fatto intendere di non volere apportare cambiamenti alla giuria, che da anni vede schierati a bordo pista Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Persino Dagospia aveva spifferato la riconferma in toto dei cinque. Invece, per alimentare i pettegolezzi e creare la giusta attesa in vista dell'autunno, la conduttrice ha scombinato le carte lasciando aperta ogni porta: " Sono state dette molte cose, ma la giuria dell'anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto ".