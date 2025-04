"Sembra rosicchiata dai topi...". E Manila Nazzaro si dispera per una pastiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Si può piangere per una pastiera? Nel 2025, in Italia, nel reality The Couple, evidentemente sì. E non è un modo di dire, perché l'ex Miss Italia Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime quando si è accorta che qualcuno aveva rosicchiato per scherzo il tipico dolce pasquale preparato da Irma Testa. A compiere la malefatta è stata Benedicta Boccoli, insieme ad concorrenti, che hanno ben pensato prima di nascondere e poi di assaggiare il dolce. Niente che chiunque non abbia mai fatto a casa propria con un qualunque dolce o preparazione. Un'azione normale, insomma, che però per Manila Nazzaro si è trasformata quasi in un affronto personale.

" Hanno rovinato una pastiera bella, avete visto ieri quanto impegno ci ha messo per fare delle belle strisce, quanta precisione, perché hanno un significato, ora sembra rosicchiata dai topi ", ha detto in lacrime l'ex Miss Italia quando si è accorta del passaggio di qualche mano birichina sulla pastiera di Pasqua. Boccoli non avrebbe mai potuto immaginare una reazione simile per una pastiera, per un gesto innocente fatto un po' per scherzo e un po' per curiosità, e così quando ha visto la coinquilina in lacrime, disperarsi perché la pastiera era stata un po' rovinata dal suo intervento, è intervenuta immediatamente cercando di far ragionare Nazzaro, sottolineando che si trattava di una semplice pastiera e che non era successo nulla di grave. " A me dispiace che tu ci sia rimasta male, mi dispiace moltissimo, però è una pastiera, ridimensioniamo i problemi ", ha provato a dire Boccoli provando a far ragionare la collega, che però ormai era caduta in un pianto inconsolabile.

" Posso dire che, secondo me, non era una cosa da fare? Non è per la pastiera in sé, è per il lavoro fatto dal gruppo ", ha però ribattuto Nazzaro. Boccoli è apparsa piuttosto stupita per la reazione dell'ex Miss Italia: pur ammettendo di aver avuto un comportamento sbagliato nei confronti del gruppo, ha trovato comunque eccessiva la reazione di Nazzaro, che da parte sua non ha ceduto: " Se vedo che Irma ci mette tanto a costruire questa sedia, magari questa sedia ha un valore, prima di fare un taglio a questa sedia ci penso due volte. Qui il vero esiste soprattutto a metà, quello che dici tu è vero ma lo è anche ciò che dico io ".

Se questo è l'andamento vi chiedo scusa, ma è un dramma da ridimensionare. Diventa un fatto troppo pesante, ribadire questo concetto come se fosse successa una cosa gravissima, lo trovo eccessivo

A quel punto Boccoli, per chiudere la discussione, ha chiosato: "".