"Sembro l'Incredibile Hulk", Monica Setta contro la sua imitazione al Gialappashow

Monica Setta dice la sua a proposito dell'imitazione proposta al GialappaShow. In un'intervista concessa a Vanity Fair, la conduttrice esprime il proprio malcontento per quanto proposto dalla Gialappa's affermando che, per quanto un'imitazione possa essere grottesca, stavolta si sia esagerato un po' troppo. Non è affatto piaciuta, quindi, l'imitazione di Giulia Vecchio che tutti abbiamo potuto vedere durante la trasmissione comica.

" Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati, ma mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema ", dichiara la Setta, esprimendo il suo punto di vista. " Sembro l'Incredibile Hulk. Milly Carlucci è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco - che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro. E questo ha scatenato diverse reazioni ", aggiunge.

Setta spiega di aver ricevuto delle minacce sui social proprio a causa dell'imitazione, oltre a insulti di ogni genere. " Gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire: questo mi ha spaventata, ed è per questo, anche alla luce di diversi messaggi di morte, che ho fatto un esposto agli uffici della squadra mobile della Questura di Roma contro ignoti" , racconta.

La conduttrice esprime preoccupazione per la figlia e la madre 92enne che vivono insieme a lei. " Considero un onore e un omaggio essere presa in giro dalla Gialappa's, tant'è che non ho mai chiesto di bloccare l'imitazione: penso, però, si sia puntato troppo sul tasto della fisicità fine a sé stessa ", conclude. Più gradita, forse, la sua imitazione fatta da Gabriella Germani. " Se ho un seno naturale abbondante, che devo fare? Me ne devo vergognare? Non penso di essere mai andata in onda in modo indecoroso. Certo, mi piacciono gli orecchini, ma non penso che sia un delitto ", aggiunge.

Ad ogni modo nessun attrito, tanto che la Setta ha addirittura contattato Giulia Vecchio per farle gli auguri quando ha saputo che l'avrebbe imitata.

L'ho anche invitata al mio programma, solo che mi ha detto che aveva un impegno. Se, da una parte, questa imitazione mi ha portato diversi odiatori dall'altra ho, però, trovato anche tante persone che mi hanno dato ragione. Detto questo, se mi avessero invitata ci sarei andata

", conclude.