"Sempre nei nostri cuori". Il saluto di Pier Silvio Berlusconi all'hair stylist Mediaset

L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha voluto ricordare con affetto Silvia Pizzi, hair stylist che per 20 anni ha lavorato nel Centro produzioni di Cologno Monzese, che si è spenta a 42 anni a causa di una malattia che, troppo presto, l'ha strappata ai suoi affetti. " Dolce Silvia, ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ti ho conosciuta giovanissima. E ricordo abbracci affettuosi ", scrive Berlusconi in una nota diffusa da Mediaset. " Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori ", conclude il vice-presidente dell'azienda.

Di Silvia Pizzi mancherà tutto nei corridoi e negli studi televisivi di Cologno Monzese che da vent'anni la vedevano protagonista dietro le quinte dei programmi più importanti. La sua risata si poteva sentire da lontano e riusciva a strappare un sorriso a chiunque passasse da quelle parti. Erano opera sua gran parte dei look dei personaggi che, tutti i giorni, fanno compagnia agli italiani. Sapeva farsi voler bene grazie a una grande dose di ironia e di autoironia che metteva anche nel suo lavoro, che amava profondamente. Anche per questo motivo, i saluti commossi che in tanti le hanno voluto tributare in queste ore non sono solo un "atto dovuto" ma un sincero omaggio a una donna che ha saputo entrare, con irresistibile irruenza, nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrarne il cammino.

" Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te ", ha scritto Gerry Scotti. Poche parole che riassumono alla perfezione quello che "la Pizzi", come veniva chiamata amichevolmente da tanti, è stata. " Alla fine sei volata via... Basta soffrire Silvietta... Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza ", sono le parole scelte da Barbara d'Urso per ricordare l'hair stylist. " Cara Silvia, ti ho voluto tanto bene, ho ammirato il tuo grande coraggio e la tua forza, non ti dimentichero. Ora riposa in pace ", scrive, invece, Iva Zanicchi. Sono solo alcuni dei messaggi che conduttori, giornalisti, dirigenti e amici le hanno voluto tributare pubblicamente.

Quegli studi, quei palazzi, le sale trucco e parrucco di cui Silvia Pizzi era l'indiscussa protagonista, d'ora in poi saranno sempre e comunque troppo vuote.