Una sfida, due maglie sospese: le anticipazioni di Amici 2023

Ieri, giovedì 16 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 19 novembre alle 14 su Canale 5. Come sempre, un appuntamento imperdibile tra sfide, maglie sospese e tantissime esibizioni. Anche questa settimana, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si esibiranno a centro studio con performance di ballo e di canto, cercando a tutti i costi di difendere la maglia per proseguire la lunga corsa verso il serale.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Naturalmente, immancabili le sfide di canto e di ballo giudicate da professionisti esterni al talent. A vincere la gara di canto, sarebbe stato l’ultimo allievo entrato nel programma, Ayle; al contrario, ultimo in classifica sarebbe arrivato Holy Francisco (entrambi del team di Anna Pettinelli). Per quanto riguarda la gara di ballo, a posizionarsi al primo posto sarebbe stato Dustin, allievo della maestra Alessandra Celentano. Tuttavia, grazie al punto aggiuntivo, guadagnato con la gara in cui bisognava esprimere gioia attraverso una coreografia, che avrebbe visto la vittoria di Nicholas su Sofia e lo stesso Dustin, ad accaparrarsi la prima posizione sarebbe stata Gaia (della squadra di Raimondo Todaro). Ancora una volta, Elia, allievo di Emanuel Lo, sarebbe arrivato ultimo.

Due maglie sospese e la sfida di Matthew

Stando alle anticipazioni, Matthew sarebbe riuscito a difendere la sua permanenza all’interno della scuola, vincendo la sfida contro un altro aspirante allievo, Sesto. Due, invece, le maglie sospese: quella di Holy Francisco e quella di Simone che è già nel limbo da due settimane; il suo insegnante, Emanuel Lo, a quanto pare non si sente ancora pienamente soddisfatto del lavoro del ballerino. Ma non è finita qui, perché Elia, essendo arrivato ultimo, sarebbe finito in sfida. Infine, a vincere il torneo inediti, sarebbe stato Holden, ottenendo la realizzazione del videoclip del suo inedito, Dimmi che non è un addio, da parte di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, noti con lo pseudonimo YouNuts.

Gli ospiti della nona puntata

Ospiti d’eccezione dell’ottava puntata del pomeridiano: Michele Bravi, che canterà il suo nuovo pezzo, Odio, accompagnato dalle ballerine Giulia Stabile e Isobel Kinnear con una coreografia. Achille Lauro, Nancy Berti e Garrison sono stati chiamati, invece, per giudicare le diverse gare di ballo e di canto. E ancora, in studio anche l’ex allievo Wax, che avrebbe fatto ascoltare in anteprima il nuovo singolo in uscita il 17 novembre. Infine, come anticipato, in studio anche i registi Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, noti con lo pseudonimo YouNuts.