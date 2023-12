Una sfida, un nuovo ingresso: le anticipazioni di Amici 2023

Giovedì 14 dicembre è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 17 dicembre alle 14 su Canale 5. Come sempre un appuntamento ricco di colpi di scena: tantissime esibizioni, una sfida e un nuovo ingresso. Gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si sono esibiti a centro studio con performance di ballo e di canto con un unico obiettivo: difendere la loro maglia per proseguire la loro corsa verso il serale che si avvicina sempre di più.

Un nuovo ingresso e la sfida di Lil Jolie

Per questa puntata è prevista una new entry nel talent. Stiamo parlando di Malia, voluto a tutti i costi da Rudy Zerbi all’interno della scuola. Anche la professoressa Anna Pettinelli avrebbe proposto l’ingresso di un nuovo allievo e così, la produzione avrebbe pensato ad una sfida tra i due, poi vinta da Malia. Stando alle anticipazioni Lil Jolie sarebbe riuscita a difendere la sua permanenza all’interno della scuola, vincendo la sfida (tanto temuta) contro un’altra aspirante allieva, Giulia.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo che, sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. A vincere la gara di canto sarebbe stato Petit, allievo di Rudy Zerbi; a guadagnare il primo posto in classifica in quella di ballo, invece, sarebbe stata Sofia (allieva di Emanuel Lo).

Al contrario, un ballerino di Raimondo Todaro, sarebbe arrivato all’ultima posizione: Giovanni. Per il canto, in fondo alla classifica Sarah (allieva di Lorella Cuccarini). Naturalmente, non sono mancati anche i compiti per i ragazzi della scuola; in particolare, quello affidato da Raimondo Todaro a Simone avrebbe fatto accendere una grossa discussione con l’insegnante del ballerino, Emanuel Lo. Compiti anche per Lil Jolie e Petit, Giovanni e Lucia.

Gli ospiti della tredicesima puntata

Ospiti d’eccezione della tredicesima puntata del pomeridiano: Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti (che hanno giudicato la gara di canto), Veronica Peparini (giudice della gara di ballo). E ancora, in studio per presentare un nuovo singolo, Articolo 31 e Coma cose. Infine, direttamente da Tù Sì Que Vales, previsto anche il ritorno di Giovannino pronto per fare una videochiamata con la “sua” adorata Sabrina Ferilli.