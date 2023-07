"Si è dimessa". Dopo 34 anni Bianca Berlinguer dice addio alla Rai

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai. " Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca ", si legge nella nota con la quale la Rai ha annunciato le dimissioni dell'ex direttrice del Tg3, giusto in tempo per poter essere annunciata durante la presentazione dei palenistesti a Cologno Monzese nella giornata di domani. Questa mattina, alla presentazione dei palinistesti Rai al Cda, prima dell'evento ufficiale che si terrà a Napoli il prosismo 7 giugno, l'amministratore delegato Roberto Sergio aveva rivelato che Cartabianca, programma condotto dal 2016 su Rai3, non era in palinsesto in attesa di una decisione.

Decisione che, nel pomeriggio, sarebbe arrivata dando il via libera alla firma del contratto per Mediaset. " La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico ", ha dichiarato questa mattina Sergio, confermando le voci che circolavano già da qualche giorno. La stessa Berlinguer, nel salutare il pubblico al termine della stagione di Cartabianca lo scorso 27 giugno non ha dato appuntamento a settembre, segno che già in quei giorni le trattative per il passaggio in Mediaset con conseguente addio alla Rai erano già avviate.

" La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale ", si legge nella nota della Rai. Per il momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali della giornalista. Bianca Berlinguer si aggiunge a Fabio Fazio: entrambi hanno scelto di lasciare la Rai per inseguire la televisione commerciale e i suoi guadagni, la prima all'ombra della torre di Cologno Monzese, ma con probabile costruzione di uno studio ad hoc a Roma per la conduttrice, il secondo a Discovery per rimpinguare la proposta del canale Nove.

Destinazioni diverse ma uguali motivazioni dietro la scelta di entrambi. Bianca Berlinguer porta con sé anche Mauro Corona, che la seguirà in questa nuova avventura. Non è ancora chiaro se la conduttrice potrà portare con sé il nome del programma o se questo sia di proprietà della Rai. Quel che sembra essere assodato è che andrà a coprire la serata del martedì di Rete4, che fino alla scorsa stagione era presidiata da Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro.