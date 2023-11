"Si stringe il cuore...". Amici, morta l'ex allieva Daniela Romano

È scomparsa all’età di 40 anni Daniela Romano, storica ballerina di Amici di Maria De Filippi. Daniela è stata una delle protagoniste della primissima edizione del talent di Canale 5, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, quella in cui trionfò il cantante Dennis Fantina. La ballerina si è spenta – secondo alcune indiscrezioni - dopo aver lottato con una brutta malattia. A darne l’annuncio su Facebook l’amica Mirna Brancotti, anche lei concorrente della scuola più longeva della televisione italiana.

Il ricordo degli ex compagni

“Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore... ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore...noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi” , ha scritto proprio l’ex cantante del talent, Mirna, sui social. Poi, ha proseguito: “La Vita a volte è davvero crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù” .

Tantissimi i messaggi degli ex compagni d’avventura che l’hanno voluta ricordare, dedicandole messaggi pieni d’affetto. Tra questi, anche il vincitore di Saranno Famosi, Dennis, che su Instagram ha condiviso un video in ricordo di Daniela, aggiungendo la seguente didascalia: “Ciao Daniela...fai buon viaggio...” . E ancora, anche il ballerino Stefano Veronese ha voluto dedicarle un messaggio, spiegando in un commento la causa della prematura scomparsa di Daniela: una brutta malattia: “Sarai sempre nel mio cuore amica mia R.i.p Daniela” .

Infine, anche Paolo Idolo, il cantante a cui Daniela si avvicinò nel corso della sua permanenza al programma ha voluto pubblicare un lungo post sui social: “Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l'avevo già notata un paio di sguardi prima...ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me. Speravo che, non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. La folla di gente era straripante in quei due semicerchi di scale. E cosi accadde, ed io non potevo crederci, tanto che cominciammo a conversare con gli occhi e fu come se io già sapessi che poi ci saremmo trovati ad essere compagni di banco” , ha scritto l’ex allievo. “Un rapporto che poggiava tra la preponderante voglia di innamorarsi e l'immaturità dell'età stessa che portava inevitabilmente ad incomprensioni irrisolte ma delle quali poi ce ne fregava ben poco....perché ci volevamo comunque” , ha continuato. E ancora: “Lo stesso rapporto che, con il tempo e con gli anni, avrebbe affondato le proprie radici sulla nostra crescita, rendendolo più consapevole e maturo, provando del sano affetto reciproco, quello vero, quello del 'sembra ieri' anche se sono passati mesi dall'ultimo 'a presto'” . Poi, ha concluso con una dedica speciale: “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore. Ciao, Dany” .

Chi era Daniela Romano

Classe 1983, Daniela Romano è nata a Napoli. All’età di 18 anni entrò a far parte del cast di Saranno Famosi come aspirante ballerina. Tuttavia, perse il suo posto all’interno della scuola dopo aver perso la sfida contro Clementina Giacente. A seguito dell’esperienza di Saranno Famosi interpretò una piccola parte al cinema, proprio nei panni di una ballerina e, ha anche recitato nella commedia teatrale Napoli da notte a notte.