"Siamo passate come schifezze". Irma Testa ancora contro Angela Carini per Imane Khelif

Il caso dell'incontro tra Angela Carini e Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi continua a tenere banco nel dibattito pubblico italiano anche a diversi mesi di distanza. A tirare nuovamente fuori il discorso è stata Irma Testa, attualmente concorrente di The Couple, il programma di Canale5 condotto da Ilary Blasi. Durante una chiacchierata con i concorrenti della Casa, la pugile italiana si è lasciata andare a uno sfogo, criticando nuovamente la "collega" per essersi ritirata pochi secondi dopo l'inizio per la violenza dei colpi inferti dalla rivale algerina, al centro delle polemiche perché accusata di non essere biologicamente femmina, e per quanto detto dopo.

In un'intervista successiva al ritiro, pochi giorni dopo l'incontro, Carini ha sostenuto di essersi sentita isolata e non supportata dalle compagne della nazionale italiana e che nessuna di loro le aveva offerto incoraggiamento. Testa, in quell'occasione, ha dichiarato che se Carini avesse passato più tempo con il resto della squadra, forse avrebbero potuto aiutarla ad evitare quella che ha definito una " brutta figura " per l'Italia. E nella Casa ha rincarato la dose: " Avrei combattuto fino alla fine. Non esistono vie di mezzo: o non accetti di farlo oppure, una volta salita sul ring, ti fai avanti, ti batti e basta. Anche se di fronte a te c’è Mike Tyson, devi farlo. Quando passi attraverso le sedici corde è questione di orgoglio, di rispetto verso se stessi e l’intero movimento ".

Secondo Testa, Carini " fa la vittima ma in realtà con il suo atteggiamento ci ha creato tanti problemi. Quello che è successo è stata una batosta per tutto il lavoro fatto. L’intero ambiente si è sentito in difficoltà per come sono andate le cose. Angela non ci rappresenta. Come definisco tutto questo? Semplicemente vergognoso. Tutto. Lei e la situazione intorno ". E poi, la pugile che ora è in tv ha continuato il suo sfogo sostenendo che " dopo tre mesi dalle Olimpiadi escono tanti articoli nel giro di poche ore dove lei dice ‘io sono stata abbandonata dalle mie compagne, che non mi sono state vicino’. Siamo passate come schifezze, ci ha fatto passare come quelle che le hanno fatto bullismo, io in primis.

ha detto cose false e assurde, non si poteva rimanere in silenzio. Io volevo denunciare tutti quelli che avevano pubblicato una roba del genere

Nel mondo dello sport è una cosa ancora più". Per la concorrente di The Couple, Carini "".