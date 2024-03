"Siete insetti". Lo strano messaggio sugli schermi: cosa succede nelle stazioni italiane

È comprensibile lo stupore dei passeggeri che nelle ore precedenti si sono trovati a transitare per le stazioni romane di Termini e dell'aeroporto di Fiumicino quando, alzando gli occhi per guardare gli orari dei treni, si sono trovati la scritta " siete insetti ". Diverse segnalazioni sono arrivate anche dalle stazioni milanesi di Cadorna e Centrale. In tanti hanno pensato che si trattasse di un attacco hacker, altri hanno ipotizzato un qualche complotto contro l'Europa. Ma la spiegazione è ben più semplice di quel che appare e, se in pochi ci sono arrivati, vuol dire che il creativo che l'ha ideata ha colto nel segno.

" Ora aspettiamo solo un messaggio di Joker o Bane e il conseguente intervento di Batman ", ha commentato un utente che questa mattina si è trovato in stazione Termini e con sua grande sorpresa ha notato il tabellone degli arrivi e delle partenze modificato. Tanti i sorrisi da parte dei passeggeri, secondo i quali si è trattato solo di uno scherzo. Ma, come spesso accade, quando il tutto si sposta sui social assume dimensioni e carattere completamente distorti. In realtà non si tratta di un attacco hacker, né di uno scherzo e nemmeno di un complotto contro l'Europa. E un'altra delle campagne di guerrilla marketing di Netflix, che negli anni ha abituato i cittadini a installazioni più o meno particolari e invasive, sicuramente d'effetto.

Il noleggio dei tabelloni delle stazioni, perché di questo si tratta, fa parte della campagna di lancio della nuova serie Three Body Problem o, nella sua versione italiana, Il problema dei tre corpi. E Netflix, in realtà, l'ha anche scritto, seppure in piccolo, nel cartellone, mediante acronimo di "3BP". Il nuovo prodotto del colosso americano è tratta dal libro omonimo di Liu Cixin. È una serie complicata, che si ambienta tra Cina, Stati Uniti e Inghilterra e che corre lungo diversi binari temporali. Sono in tutto otto episodi che vedono come protagonista l'astrofisica cinese, Ye Wenjie. Nella trama si inseriscono la morte sospetta del padre, ucciso durante la Rivoluzione Culturale, e un progetto "segreto" al quale la scienziata ha lavorato a lungo. Ma, quindi, cosa c'entrano gli insetti con un'astrofisica? Quella frase è presente nel film e compare in un punto ben preciso della trama, diventandone uno snodo cruciale.

Quindi, chiunque dovesse ritrovarsi davanti un tabellone ferroviario così modificato si metta l'anima in pace, non siamo sotto attacco hacker.