"Solo compagnia e niente sesso". Tina Cipollari cerca marito e torna sul "trono"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il volto storico di Uomini e Donne, Tina Cipollari, cerca marito. L'annuncio è stato fatto nella puntata di Verissimo trasmessa questo pomeriggio, durante la quale ha lanciato un curioso appello ai telespettatori. Nel 2001 ha fatto la sua prima apparizione nel programma condotto da Maria De Filippi in qualità di corteggiatrice e tronista ed è rimasta in quel ruolo per tre anni, facendosi notare dal pubblico per il suo carattere piuttosto esuberante.

È proprio nel programma che ha incontrato il suo primo marito, Kikò Nalli, parrucchiere di Roma, con il quale ha avuto tre figli. Kikò è arrivato a Uomini e Donne proprio come corteggiatore di Tina Cipollari nella stagione televisiva 2002/2003 e il loro è stato un amore durato 15 anni, tra alti e bassi, che si è poi dissolto pur mantenendo i rapporti cordiali per il bene dei figli, ormai adolescenti. A Verissimo ha raccontato che " n certo punto, entrambi ci siamo resi conto che tra noi non c'era più quella passione, quel sentimento di prima e abbiamo deciso di separarci. Andiamo più d'accordo adesso di prima quando eravamo sposati ". Ma ora per Tina è giunto il momento di cambiare vita. " Torno sul trono dopo più di 25 anni. La mia prima esperienza è sicuramente stata diversa perché ero più immatura, più giovane. Io oggi cerco un uomo completo, non cerco uno con grilli per la testa ", ha detto l'opinionista, ormai diventata un pilastro del programma, personaggio amato dal pubblico ma anche divisivo, perché non mancano le critiche di chi considera i suoi interventi talvolta eccessivi.

" Dalle richieste che ho fatto, qualcuno potrebbe pensare che le mie richieste siano state fatte basandomi solo sulla ricchezza e il lato materiale. Ovviamente, prima arriva l'amore, l'attenzione e tutto ma, poi, ci deve essere anche il lato materiale perché vorrei viaggiare ", ha detto in tutta onestà Cipollari, senza nascondersi dietro facili ipocrisie che spesso si sentono in tv.

Niente sesso, però, vorrei più una compagnia, un uomo con cui girare il mondo e magari senza figli perché non voglio complicazioni, poi, se ce li ha grandi e che vivono in Nuova Zelanda va bene lo stesso

Quindi l'opinionista ha voglia di viaggiare e desidera avere un uomo che abbia le sostanze adeguate per farlo insieme ma dal lato più pratico e intimo, nell'intervista ha riservato una sorpresa: "".