"Sono arrivati alle mani". Cosa è successo a Uomini e donne tra Riccardo e Armando

I telespettatori dovranno attendere mercoledì 26 aprile per rivedere Uomini e donne in onda, ma intanto trapelano indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto in studio durante le registrazioni delle nuove puntate. Il lungo ponte del 25 Aprile ha imposto una revisione ai palinsesti televisivi di Canale 5. Ma a Cinecittà si continua a lavorare anche in queste ore per confezionare le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi e durante le riprese tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sarebbe avvenuta una violenta lite, che avrebbe portato i due allo scontro fisico.

Secondo quanto riferito dal sito Vicolo delle News, che segue dall'interno il programma assistendo alle registazioni, durante la riprese del 23 aprile in studio ci sarebbe stato un confronto acceso tra Aurora e Armando a causa di Lucrezia, una corteggiatrice del trono classico, che Incarnato frequentò circa due anni fa. Ma nella discussione si sarebbe inserito a sorpresa Guarnieri, facendo degenerare la situazione.

Cosa è successo in studio

" Aurora ha chiesto (in privato, ndr) alla ragazza se lei e Armando si sono frequentati dopo il programma e se poteva venire in studio nel caso si fossero frequentati per testimoniarlo", riferisce il sito di spettacolo, raccontando che Lucrezia avrebbe informato Armando della strana richiesta fattale da Aurora, scatenando così la rabbia del cavaliere napoletano. "Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a diverse sue ex dame, facendo domande pretestuose e si è arrabbiato. A quel punto si è messo in mezzo Riccardo ", riferisce ancora il portale di gossip e lo scontro fisico sarebbe stato inevitabile.