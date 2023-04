Stop a sorpresa per "Uomini e donne". Cosa succede nei prossimi giorni

La programmazione di Canale 5 subisce un cambiamento nel weekend che precede il ponte del 25 Aprile. La trasmissione Uomini e donne verrà sospesa e al suo posto andrà in onda uno speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Non solo. Il format di incontri di Mediaset rimarrà in stand by per alcuni giorni a causa delle imminenti festività. Il pubblico, che da anni segue Uomini e donne, dovrà accontentarsi. Il programma andrà in onda con l'ultima puntata settimanale giovedì 20 aprile e poi, dopo un lungo stop, tornerà in palinsesto con le consuete puntate a partire da mercoledì 26 aprile.

Difficile capire i motivi della sospensione anticipata della trasmissione prodotta dalla Fascino, che da anni tiene incollati i telespettatori al piccolo schermo, ma il pomeriggio di Canale 5 non rimane orfano di Maria De Filippi. Infatti, venerdì 21 aprile al posto di Uomini e donne andrà in onda uno speciale dedicato ad Amici - Il Serale, che viaggia spedito verso la finalissima in programma domenica 14 maggio. Non è la prima volta che uno speciale di Amici prende il posto di Uomini e donne. Lo scorso marzo, infatti, il format dei sentimenti venne sospeso - sempre di venerdì - per uno speciale dedicato agli allievi della scuola di Maria De Filippi in vista dell'inizio della fase serale. Non escluso, dunque, che il 21 aprile, possano esserci comunicazioni eccezionali nel corso dell'appuntamento extra dedicato ad Amici 22.

Programmazione 25-25 aprile

Palinsesto rivoluzionato, invece, nei giorni di lunedì 24 aprile e martedì 15 aprile. Come spesso accade durante le festività, Mediaset ha deciso di variare la programmazione degli appuntamenti fissi. Al posto di Uomini e Donne andranno in onda due episodi della seria Inga Lindstrom (lunedì 24) e Rosamunde Pilcher (martedì 25), mentre a seguire rimane confermato il daily dedicato ad Amici 22. Tornerà tutto regolare a partire da mercoledì 26 aprile. L'annuncio verrà fatto sui canali social della rete, ma intanto la programmazione televisiva provvisoria è visionabile sul sito di Mediaset. Confermata, inoltre, la fine della programmazione di Uomini e donne in vista della pausa estiva. I tronisti dovranno scegliere entro il 31 maggio e dame e cavalieri smetteranno di frequentarsi con l'ultimo giorno del mese di maggio per poi darsi nuovamente appuntamento a settembre con la nuova stagione dedicata agli amori. Ma a compensare lo stop ci sarà il gradito ritorno di Temptation Island, che tra poche settimane vedrà cominciare le registrazioni delle puntate estive.