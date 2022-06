Il retroscena su Uomini e donne: "Armando mi ha tirato una sedia"

La messa in onda del programma Uomini e donne è terminata. Il pubblico potrà rivedere i protagonisti del dating show di Canale 5 a settembre, ma intanto alcuni di loro continuano a fare parlare di sé attraverso i social network. Tra questi c'è Marcello Messina, ex corteggiatore di Ida Platano, che durante una diretta Instagram con altri ex della trasmissione ha dichiarato di avere avuto un duro scontro con Armando Incarnato.

Tra i due non è mai corso buon sangue nello studio di Uomini e donne e in più di un'occasione i due si sono scontrati verbalmente, soprattutto quando Messina frequentava Ida. Durante la diretta Instagram sulla pagina Opinionista Social, però, Marcello ha rivelato di avere avuto un acceso confronto con il napoletano, nel quale è volata anche una sedia. " C'è stata solo una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Quando mi ha tirato la sedia dietro. Però per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio. Era proprio nervoso ", ha raccontato Messina, evitando di entrare nel dettaglio dello scontro.

L'episodio potrebbe essere ricollegato alla violenta discussione che i due uomini ebbero pochi giorni prima che Marcello abbandonasse il programma. Armando Incarnato accusò Messina di avere una donna fuori da Uomini e donne, paventando di avere prove fotografiche. L'accusa finì in una bolla di sapone, ma durante la puntata i due cavalieri arrivaro più volte vicini allo scontro fisico.