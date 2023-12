"Alla prossima sei fuori". Grande Fratello, Massimiliano Varrese a rischio squalifica

Ultimo avvertimento per Massimiliano Varrese. Ieri sera, 16 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e Alfonso Signorini ha deciso di mettere a conoscenza l’attore di quanto l’opinione pubblica sia stata scossa dai suoi atteggiamenti nei confronti di Beatrice Luzzi. Così, ha convocato Massimiliano direttamente in mistery room per un colloquio più intimo con lui, senza l’interferenza dei suoi affetti più cari all’interno della Casa più spiata d’Italia e, con tono serio, il padrone di casa, dopo aver illustrato all’attore come stanno le cose, ha spiegato che alla prossima uscita di cattivo gusto sarà squalificato senza diritto di replica.

Le parole di Massimiliano Varrese

“Sul tema degli atteggiamenti degli uomini verso le donne, per fortuna nel nostro paese in questo momento c’è molta attenzione a causa di fatti gravissimi – ha affermato Alfonso Signorini - L’opinione pubblica si sta fortemente sensibilizzando. Qualsiasi comportamento che risulti fastidioso, anche se non sfocia nella violenza e nella sopraffazione, diventa un caso nazionale. Per certi aspetti potrebbe sembrare esagerato ma non lo è”.

A questo punto, Massimiliano Varrese, dopo aver visto ben tre clip che riassumevano parte dei suoi comportamenti fastidiosi e irritanti di queste ultime settimane ai danni di Beatrice Luzzi, ha ritenuto opportuno scusarsi: “Era una metafora usata in un momento di nervosismo. Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti”, ha commentato l’attore. Poi, ha proseguito: “Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici e me ne scuso. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello”. Dunque, ha cercato di dare una giustificazione, riconducendo il suo comportamento ad una recita, piuttosto che alla realtà: “È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a un reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà”.

L’ultimo avvertimento di Alfonso Signorini

Naturalmente, Varrese rendendosi conto della gravità della situazione non ha potuto che scusarsi. Ma ciò non è servito a far tuonare il padrone di casa che, con molta franchezza, ha ribadito che alla prossima uscita fuori luogo verrà squalificato. “Ne prendo atto. Se resterò ancora qua dentro, mi metterò a lavorare su questo mio aspetto, su questa irruenza”, ha promesso il concorrente. Anche Beatrice Luzzi è stata chiamata in mistery room per esprimere la sua opinione e ha deciso di stargli vicino: “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano, lui è molto altalenante nei miei confronti. Mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, sono felice perché abbiamo tante cose in comune”. Parole di grande conforto da parte dell’Eva Bonelli di Vivere che, alla fine, per fargli sentire la sua vicinanza ha anche deciso di abbracciarlo.

Tuttavia, l’analisi più lucida della questione è arrivata direttamente da Signorini: “Credo lui sia entrato talmente nella parte del tuo rivale, che non distingue più la realtà dalla finzione. Questo può accadere in un reality come il Grande Fratello”. Così, Massimiliano ha replicato: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica, voglio mostrare che si può lavorare su un carattere come il mio. Voglio tornare a vivermi questo programma”.