Spadino e Nunzio Stancampiano poco bene, la fragilità di Patrizia Rossetti: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 21 maggio, la terza puntata dell’Isola dei Famosi. I naufraghi sono stati ufficialmente riuniti e, da questo momento, non saranno più divisi in due gruppi, Giovani e Senior. Camila Giorgi, Samuele Bragelli (detto Spadino) e Nunzio Stancampiano hanno abbandonato il reality. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Ecco le pagelle della serata

Teresanna Pugliese – voto 8

Schietta, sincera e, quando è opportuno, fa anche mea culpa. Teresanna si conferma una delle protagoniste assolute di questa edizione. A dimostrazione di ciò, quando il gruppo dei Giovani in puntata viene “accusato” di essere ingrato nei confronti dei Senatori (accusati a loro volta di essere “affamatori”) è l’unica a rispondere, a metterci la faccia e a dire la propria. Così, mentre molti preferiscono restare in silenzio o defilarsi, è proprio lei a prendere la parola, dimostrando ancora una volta di non temere il confronto. A differenza di altri concorrenti che sembrano vivere certe dinamiche con distacco, quasi come se non li riguardassero, lei entra nel merito, si espone, anche a rischio di risultare scomoda. L’ennesima prova è la nomination ad Alessia Fabiani; l’ex volto di Uomini e Donne ci risparmia una nomination “buonista” e vota l’ex letterina perché è convinta che abbia “poca saggezza e poco cuore”.

Mirko Frezza – voto 5

“Ruba ai ricchi per dare ai poveri”. È proprio Mirko l’autore dell’infrazione che ha visto “protagonista” il fuoco: nel tentativo di aiutare il gruppo dei Giovani, ha passato loro di nascosto un tizzone per accendere il fuoco. Un gesto che, seppur mosso da buone intenzioni, ha scatenato il caos: tensioni accese tra Giovani e Senatori, spaccature interne allo stesso gruppo dei Senatori, e – ciliegina sulla torta – la penalizzazione del leader Omar, costretto a lasciare Playa Uva per Montecristo. Mirko si giustifica dicendo di aver voluto aiutare i compagni di avventura e fin qui tutto bene, peccato, però, che a doverne pagare le conseguenze sia stato qualcun altro. Per quanto Mirko sia un protagonista di questa Isola – e questo è già chiaro ed evidente – sarebbe meglio se imparasse a dosare un pochino le sue uscite e i suoi atteggiamenti. Un esempio? La querelle con Loredana, della quale - dopo tre settimane - finge di non ricordare nemmeno il nome. Come se non bastasse, durante le nomination afferma di volere abbandonare il programma, salvo fare dietrofront pregando i telespettatori di eliminarlo nel caso di televoto.

Loredana Cannata – voto 7

Ormai è ufficiale: Loredana Cannata è la “nemica” numero uno di Mirko Frezza. È proprio lui, d’altronde, che arriva addirittura a confessare che soltanto camminarle accanto gli provoca ansia. Loredana è arrivata sull’Isola premettendo di non aver paura della mancanza di cibo e – anche a causa dei suoi ideali – continua a scontrarsi con l’attore che sembra non condividere alcune sue scelte. A onore del vero, però, come ha giustamente sottolineato Dino Giarrusso, Loredana porta avanti le sue convinzioni e non per questo impedisce ai colleghi naufraghi di vivere la loro esperienza come meglio credono. Insomma, difende le proprie idee, rispettando sempre la libertà altrui. Che problema c’è?

Alessia Fabiani – voto 5

“Intanto l’infamata l’hai fatta”. Con queste parole “taglienti”, Antonella Mosetti accusa Alessia Fabiani di aver fatto la spia sul gesto di Mirko, che aveva aiutato i Giovani passando loro un tizzone per accendere il fuoco. Alessia si presenta come la “paladina della giustizia”, sostenendo di non dire le bugie. C’è solo un però, per quale motivo la naufraga non ha fermato Mirko sul momento, piuttosto che andarlo a spiattellare durante un confessionale?

Carly Tommasini – voto 6

Carly è, al momento, la naufraga che sembra soffrire di più la convivenza all'interno del gruppo. Si sente spesso esclusa, poco compresa, e questo disagio la porta a vivere con tensione anche i momenti più semplici della quotidianità. Il risultato? Discussioni frequenti, in particolare con Spadino, che non manca occasione per definire il suo atteggiamento da “vittima”. L’impressione è che Carly, come suggerisce anche Teresanna, forse a causa del suo vissuto personale, tenda a mettersi costantemente sulla difensiva. Un atteggiamento che la porta spesso a travisare le intenzioni degli altri, percependo come ostili anche gesti o parole che probabilmente non lo sono affatto. Emblematico il piccolo episodio con Spadino: lui le chiede semplicemente di assaggiare il cocco, e lei – quasi d’istinto – reagisce chiedendo di “non risponderle male”. Speriamo che questa esperienza possa diventare per lei un’occasione preziosa per lavorare su se stessa.

Omar Fantini – voto 7

Clamorosamente leader per la terza volta, Omar sembra non avere rivali quando si tratta delle prove honduregne. Omar, che questa settimana ha anche trascorso due giorni a Playa Montecristo, sta dimostrando di essersi preparato nel migliore dei modi per affrontare questa avventura. Non ci resta altro che attendere per scoprire se riuscirà a conquistare anche il quarto mandato.

Samuele Bragelli e Nunzio Stancampiano – voto 4

Che figuraccia. Samuele – detto Spadino – e Nunzio, in preda alla fame e con il desiderio di volere tornare a casa perché “non riconoscono più se stessi”, si recano nell’area tecnica, per “minacciare” un abbandono se non fosse stato dato loro del cibo. Un comportamento poco rispettoso sia nei confronti dei compagni di avventura che dell’intera macchina produttiva che lavora dietro le quinte del reality. Loro si giustificano sostenendo che avrebbero comunque abbandonato il programma la sera della diretta e, per questo, avrebbero potuto mangiare. Come se non bastasse, Spadino pensa bene che il reality stia facendo ascolti proprio grazie alle sue “gesta”. Per fortuna ci ha pensato la padrona di casa a rimetterli in riga, che ha chiarito come le vicende di Samuele e Nunzio non siano certo il motore dell’audience del programma. Alla fine, decidono di abbandonare l’Isola (e menomale) verrebbe da dire.

Patrizia Rossetti – voto 8

Anche Patrizia Rossetti ha le sue fragilità e possiamo dire che è bello scoprire questo suo lato “inedito”. Abituati a vederla sempre tosta, vulcanica e coraggiosa, Patrizia - a colloquio con la padrona di casa - si è aperta, svelando cosa la sta facendo soffrire in questa esperienza. “Mi mancano un po’ di rapporti umani” ha confessato, rivelando come alcuni naufraghi sembrino alzare un muro nei suoi confronti, probabilmente per il suo carattere forte e diretto. La sua sincerità è ormai una certezza, ma è bello scoprire anche questo suo lato più intimo e inedito.

Paolo Vallesi – voto 7.5

“Noi Senior Siamo abituati a dei momenti belli e a dei momenti brutti”. Con queste parole Paolo Vallesi “giustifica” il comportamento del gruppo dei Giovani che stanno parecchio faticando a trovare una quadra in questa Isola. Non è un caso, infatti, che nel corso della puntata ben due di loro abbiano deciso di abbandonare il reality. In mezzo a tante lamentele, Paolo Vallesi è una ventata d’aria fresca. È uno dei pochi che, durante le nomination, riesce a portare un messaggio positivo, ringraziando per l’opportunità e sottolineando anche gli aspetti belli e arricchenti di questa esperienza.

D’altronde, nessuno mette in dubbio che L’Isola dei Famosi sia un programma che mette a dura prova la resistenza fisica e mentale, ma ricordiamoci che è pur sempre un gioco.

Per il terzo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 15.7% di share.