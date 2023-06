"Spero glielo rifilino a lei". Lo sfottò di Sabrina Ferilli a Luciana Littizzetto

L'arrivo di Luciana Littizzetto in Mediaset non ha lasciato indifferenti i colleghi della comica. Oltre a sbarcare su Discovery assieme a Fabio Fazio, la torinese prenderà anche il posto di Teo Mammuccari nella giuria di Tu si que vales ed entrerà in una squadra già consolidata e formata da Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Dopo le lagne sull'addio alla Rai, la Littizzetto ha accettato l'invito di Maria De Filippi a entrare nella giuria dello show serale di Canale 5 e Sabrina Ferilli ha commentato con ironia e sarcasmo la novità. Un benvenuto di tutto rispetto a suon di sfottò.

Mentre sul web si diffondeva a macchia d'olio la novità sull'addio di Belen Rodriguez alla conduzione del programma, sui social teneva banco l'arrivo della comica torinere. La notizia dell'approdo in Mediaset di Luciana Littizzetto è stata anticipata da Dagospia e Trash Italiano. Quest'ultimo ha dedicato un post Instagram relativo alla comica e l'attrice romana non ha resistito a commentare la succosa novità. " Come rivelato da Dagospia Luciana Littizzetto farà parte della giuria di Tu si que vales, prenderà il posto di Teo Mammuccari", riporta il post social di Trash Italiano e sotto, tra i primissimi commenti, è sbucata la risposta di Sabrina Ferilli: "Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei! ".

Ferilli, Giovannino e Littizzetto

Il riferimento a Giovannino, il fastidioso ma simpaticissimo disturbatore di Tu si que vales, è più che evidente. Da ormai due anni, infatti, l'attrice è vittima degli scherzi e delle gag del piccolo personaggio con il volto blu e vestito con un mantello rosso. In più di una occasione Sabrina Ferilli si era augurata che Giovannino uscisse di scena, smettendo così di "torturarla" con i suoi dispetti. Con l'arrivo di Luciana Littizzetto nello show di Canale 5 le dinamiche potrebbero davvero cambiare o almeno è quello che si augura la romana, che spera che Giovannino trovi nella Littizzetto una degna spalla per sketch e battibecchi. Del resto, Luciana è una comica e battute e siparietti sono pane per i suoi denti. Chissà che il desiderio di Sabrina Ferilli non venga esaudito. Intanto l'attrice ha dato il benvenuto alla collega con un bello sfottò, che sui social network è già diventato virale e ha scatenato le repliche divertite degli utenti del web.