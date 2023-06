"Non è stata cacciata". La verità di Corona sull'addio di Belen Rodriguez

" Belen Rodriguez non è stata cacciata da Tu si que vales ". Così Fabrizio Corona ha smentito le voci di una presunta cacciata della showgirl argentina dalle reti Mediaset. Negli scorsi giorni il sito Dagospia aveva sganciato la bomba di gossip legata all'addio di Belen dopo sedici anni di presenza in tv sui canali del Biscione. Ma, secondo quanto riferito dall'ex re dei paparazzi, le cose sarebbero andate diversamente da come raccontato dal portale di Roberto D'Agostino.

Prima di dire la sua verità, Fabrizio Corona ha voluto fare una premessa. " Preparatevi a non chiamarmi più ex re dei paparazzi, perché sto tornando ", ha detto nell'ultimo video condiviso sul suo canale Telegram, parlando della notizia dell'addio di Belen Rodriguez a Mediaset. E che fosse tornato al suo vecchio lavoro, quello che gli è costato anni di carcere, il suo pubblico se n'era accorto sin dall'apertura del nuovo canale Telegram, dove condivide notizie e scoop di gossip. E l'ultimo post non poteva non riguardare la notizia della settimana, quella relativa a Belen.

Corona smentisce la "cacciata" di Belen

Vuoi perché con Belen ha avuto una relazione felice, vuoi per il rispetto che da sempre dice di nutrire per lei, Fabrizio Corona ha difeso l'argentina, parlando di una uscita di scena voluta in prima persona e non di certo imposta dall'alto come Dagospia ha voluto fare intendere. " Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più Tu si que vales, ma la scelta è sua ", ha detto nel video su Telegram l'ex re dei paparazzi.

Il futuro di Belen in televisione

Comunque sia andata, è chiaro che i telespettatori non vedranno più la Rodriguez nei due programmi che l'hanno vista protagonista per anni. Ci saranno nuovi ruoli per lei o la showgirl argentina prenderà strade differenti? Impossibile al momento saperlo, l'unica cosa certa è che Belen prenderà parte a Celebrity Hunted 4, il reality game di Prime Video. Negli ultimi giorni l'argentina non ha commentato le notizie che la riguardano e i bene informati fanno sapere che non lo farà neppure nelle prossime settimane. Qualche sorpresa sul suo possibile futuro potrebbe arrivare dopo l'estate, con l'inizio della nuova stagione televisiva.