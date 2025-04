"Sta facendo il pagliaccio". Caos a Mattino 4: ecco la provocazione dell’ospite sui cani aggressivi

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si parla di cani aggressivi il dibattito italiano diventa sempre più polarizzato. E quando, come purtroppo spesso accade, a perdere la vita o ad essere aggrediti sono bambini di pochi anni, il confine tra un’opinione legittima e una provocazione volutamente offensiva è labile. Durante l’ultima puntata di Mattino 4, il programma di approfondimento e informazione condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, i telespettatori hanno avuto una prova lampante della potenziale pericolosità di una discussione su questo tema così delicato.

Al centro del diverbio c’è l’ennesimo spiacevole episodio di cronaca, nel quale un pittbull ha aggredito un bambino di soli 2 anni. "Fortunatamente è fuori pericolo, ma la paura è stata tanta…”, hanno esordito i due conduttori Mediaset che hanno prontamente lanciato un servizio nel merito. Da qui la provocazione dell’ospite che si è fatto trovare comodamente abbracciato al suo pittbull. “Mamma mia…Non diamo questi messaggi…Iniziamo subito così? Uno accende il televisore e trova un signore che si sta facendo leccare da un cane…Qua stiamo parlando dei cani aggressivi…Questo è uno spettacolo…E’ una vera e propria emergenza…E’ un problema!”, la replica del conduttore che ha evidenziato l’inopportunità del gesto. La Panicucci è allora intervenuta: “No, no…Dovrebbe essere un cane pericoloso non va bene…E’ un cane pericoloso…”. L'ospite ha mostrato anche un pitbull femmina, per poi aggiungere: “Avete visto che dolce? Lei quando è entrata in canile aveva problemi e adesso è serenissima"

Dallo studio la polemica non ha fatto altro che aumentare. L’opinionista Patrizia Groppelli, anche lei presente in studio, si è scagliata contro l’ospite: “Ma lei ci sta provocando? Sta facendo un po’ il pagliaccio con questa faccenda qua, eh... sta facendo vedere dei cani così aggressivi, lei lo fa apposta.