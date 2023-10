"Sto male… Ho perso 9 chili in due mesi". Alessandro Basciano crolla a Verissimo

Aveva chiesto il diritto di replica e gli è stato concesso. Stiamo parlando di Alessandro Basciano che sabato pomeriggio è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin dove ha potuto dare la propria versione dei fatti a seguito delle forti affermazioni che aveva fatto – sempre nello studio di Canale 5 – la sua ormai ex compagna e madre di sua figlia Celine Blue, Sophie Codegoni.

“Tu hai chiesto il diritto di replica, che io ho accolto. Perché è giusto ascoltare anche la tua versione” , così ha esordito la padrona di casa prima di dare la possibilità all’ex gieffino di raccontare la sua verità. “Sono teso. Ne risento molto anche fisicamente e psicologicamente. Non sono lucidissimo” , queste le parole di Alessandro Basciano prima di iniziare l’intervista. In primo luogo, l’influencer ha voluto fare chiarezza rispetto alle dichiarazioni fatte dalla Codegoni: “Non pensavo potesse rilasciare un certo tipo di informazioni. Io sono sempre dell'idea che i panni sporchi si lavino in casa propria, soprattutto quando ci sono delle basi infondate. Nell'intervista ha tirato fuori tutto il contrario di come sono andate le cose. Voleva distruggere la mia immagine di uomo, di compagno e di papà ”.

La risposta al presunto tradimento ad Ibiza

Naturalmente l’influencer ha subito dovuto affrontare la questione Ibiza. Ricordiamo, infatti, che la scorsa settimana Sophie aveva raccontato di un viaggio in una delle Isole Baleari che avrebbe fatto Basciano insieme ad un’altra donna, nonché la sua ex fidanzata. “Sono stato a Ibiza, non ero a Pioltello. Sono andato per lavoro. Non erano tre giorni ma due. Questa ragazza realmente esiste ed è stata invitata non da me ma da terze persone. Non ci sono messaggi che riconducono me a lei. È stata invitata da una terza persona che gestisce i miei appuntamenti, il mio booking manager, che ha conosciuto precedentemente questa ragazza. Non è una mia ex, ma ho avuto a che fare con lei quando ero in Spagna” , ha rivelato Basciano.

È a questo punto che Silvia Toffanin ha chiesto spiegazioni sulla presunta villa in cui i due sarebbero andati insieme e che, peraltro, Alessandro avrebbe pagato per intero. Dal canto suo, però, Basciano ha negato tutto, sostenendo anche che a suo favore vi sarebbero delle prove concrete dal momento che la mamma di Sophie “si è certificata chiamando il proprietario della villa” dove erano stati ospiti. Tuttavia, rimane un dato di fatto: Alessandro le ha mentito riguardo la vera identità della ragazza nella foto, dicendole che fosse una turista inglese. A questo proposito il deejay ha continuato: “Ho mentito sulla foto dell'aeroporto. Me ne assumo le responsabilità. Era una dinamica ambigua trovarmi in aeroporto con una persona con la quale ho avuto a che fare in passato. Premesso che non eravamo solo io e lei in vacanza, non ho pagato ville o altro” .

Il parto e la versione di Alessandro Basciano

Ma non è finita qui, perché nel corso della lunga intervista, l’ex gieffino ha affrontato anche la questione del parto. La Codegoni settimana scorsa aveva rivelato alla Toffanin di essere rimasta sola in un momento così delicato, poiché il padre di sua figlia aveva deciso di andare a dormire. Anche in questo caso, Alessandro ha dato un’altra versione dei fatti: “Ho preso una struttura privata con la sala parto, in cui poteva stare una persona alla volta. Sono entrato io per primo e sono stato 4 ore e mezzo in sala parto. Nel mentre c'erano sia la mamma che il papà che i miei genitori. Poi i miei genitori sono andati a casa e i suoi sono rimasti nella stanza a fianco” .

E ancora ha aggiunto: “A un certo punto lei mi ha chiesto di far venire la madre e mi ha detto che mi avrebbe chiamato quando sarebbe stato il momento. Quindi io sono andato nell'altra stanza e mi sono dato il cambio con la mamma. A un certo punto mi sono messo sul letto ma ero lì in attesa ad aspettare. Ero in dormiveglia. La mamma è poi corsa da me dicendo ‘vieni che sta per partorire’. L'ostetrica ci ha poi detto di rimanere entrambi. Al momento del parto io ero lì, ho assistito all'uscita della mia bimba, ho documentato con foto, ero presente ed ero sveglio” .

Il dolore e le lacrime dell’ex gieffino

Alessandro si sente sicuro dei suoi fatti ed è per questo che si dice ancora molto innamorato di Sophie nonostante quest’ultima – a detta sua – non gli permette di stare vicino né a lei né tanto meno alla loro bambina: “Sono ancora innamorato. Andrei sotto casa sua ma lei non mi dà il permesso e non posso farlo” . Così, il deejay ha anche confidato alla conduttrice di non stare benissimo e di essere ancora molto innamorato di Sophie: “Sono innamorato perso, sto male. Ho perso 9 chili in due mesi. Amo lei, amo la mia bambina, amo la mia cagnolina. Ho difficoltà ad addormentarmi la notte. Sto prendendo le gocce per dormire. Sto male” .

Poi, l’ex gieffino ha anche lasciato intendere che Sophie possa essere stata plagiata: “Ho trovato la chat con uno stregone, in cui lei chiedeva se io la tradissi o se avessi flirt con altre persone. Lui ha detto sì. C'era anche una cartomante amica della madre che esultava e che diceva ‘ne rimarrà soltanto uno e l'altro andrà ko’ prima della puntata” . Secondo il dj, addirittura, ci sarebbero anche terze persone che tiferebbero per la fine della loro storia: “È tutto documentato” .