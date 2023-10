"Cose molto gravi". Finita la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. L'addio era nell'aria ma l'annuncio è arrivato solo poche ore fa. A darlo è stata l'influencer che, attraverso il suo account Instagram, ha parlato di fatti gravissimi, che l'hanno indotta a chiudere definitivamente la relazione: "Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione" .

La storia nata al Grande fratello vip

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello vip 2022. Il feeling tra i due ex protagonisti di Uomini e donne era stato immediato e la storia era proseguita anche lontano dalle telecamere del reality. Sei mesi dopo l'uscita dalla Casa, Basciano aveva chiesto la mano della Codegoni sul red carpet della mostra del cinema di Venezia e poco dopo la coppia aveva annunciato di essere in attesa di una bambina, nata a maggio di quest'anno. Durante la relazione, però, non erano mancati i momenti di crisi, l'ultimo questa estate, e da settimane si vociferava del definitivo addio.

Il comunicato di Sophie Codegoni

È stata Sophie a mettere a tacere le voci sulla rottura, pubblicando un lungo messaggio di sfogo nelle storie del suo profilo Instagram. " Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto", ha scritto l'influencer, accusando l'ex compagno di non averle portato rispetto in più di una occasione: "Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo" .

Sophie Codegoni ha poi rassicurato i fan, molti grazie alla partecipazione a Gf Vip, sulla sua presenza su web: " Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta ".

Il silenzio di Alessandro Basciano

Al momento Basciano non ha rilasciato dichiarazioni a seguito dell'annuncio fatto dalla sua ex compagna. Il padre Beppe e il suo manager, però, hanno chiesto rispetto per il delicato momento, che il dj sta attraversando e non è escluso che, nelle prossime ore, arrivi un secondo comunicato di Alessandro Basciano.