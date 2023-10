“Alessandro mi ha tradita con l’ex fidanzata…”. La verità di Sophie Codegoni a Verissimo

La notizia della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è di pochissimi giorni fa, ma piano piano sono iniziati ad emergere sempre maggiori dettagli sul motivo che avrebbe condotto i due alla separazione, appena 5 mesi dopo la nascita della loro piccola Celine Blue. Tuttavia, fino a ieri, i fan delle coppia avevano fatto soltanto delle ipotesi riguardo la causa della fine della loro storia d’amore dal momento che anche le versioni dei due protagonisti sembravano essere totalmente diverse; è per questo, forse, che l’ex gieffina ha voluto raccontare la sua verità, sabato pomeriggio, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Secondo la Codegoni non vi sarebbero dubbi: il padre di sua figlia l’avrebbe tradita con l’ex fidanzata.

L’addio

Era stata proprio Sophie a rendere nota la fine della storia con Basciano, nata circa due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Così, attraverso un lungo post su Instagram, era stata molto chiara e diretta sulla fine della loro storia: "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto" . L’ormai ex compagno, dopo un iniziale momento di silenzio, ha deciso di tornare sui social per dire la sua; così, ha postato uno scatto direttamente dal letto di un ospedale con una flebo e ha scritto: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo al tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo" . Insomma, stando a quanto sostiene Basciano non vi sarebbe stato alcun tradimento da parte sua. Peccato, però, che la Codegoni a Verissimo abbia raccontato tutta un’altra storia.

Il tradimento di Alessandro Basciano

Sophie senza troppi giri di parole – e con un’evidente sofferenza – ha raccontato a Silvia Toffanin la sua versione dei fatti: "Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 6 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti ma giustificavo" . Secondo quanto riferito dall’influencer, infatti, Alessandro l’avrebbe tradita con l’ex fidanzata, trascorrendo tre giorni insieme a lei ad Ibiza, mentre, però, in un primo momento raccontava a Sophie che si trovava a Pioltello (vicino Milano a stare male per lei) e poi – una volta uscite le foto – le aveva detto che era andato nell’isola delle Baleari per un viaggio di lavoro, mentendole anche sull’identità di lei. Queste le parole della Codegoni nel salotto della Toffanin: “Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice: ‘Sono stato a Ibiza per lavoro, sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge. È una turista inglese che mi ha chiesto informazioni’. Allora io gli ho spiegato – ha continuato l’ex gieffina - che mi sembrava strano e che non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostanze. Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell'aeroporto, che mi rivela ‘sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l'amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo” .

La fine della loro relazione

Secondo Sophie, non sarebbe soltanto il tradimento il motivo della loro rottura, ma anche le mancanze di rispetto – sia verbali che con i gesti – dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne nei suoi confronti; è per questo che la Codegoni avrebbe deciso di mettere un punto alla loro relazione. “La nostra crisi parte momento in cui becco una chat ambigua con la sua ex. Allora gli dico che non mi fido e me ne vado a Milano” - ha raccontato Sophie alla Toffanin - Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva che sono sbagliata, che non sono una brava mamma e donna. Ci sono stati tanti brutti gesti, mancanze di rispetto verbali, mi diceva ‘non puoi lavorare in un ambiente con tanti uomini’. Mi sono annullata, è stato il mio grande errore. Amavo prima lui e poi me stessa” .

Per la giovane neo mamma le cose con il “suo” Alessandro andavano bene fino al Festival del Cinema di Venezia, nel 2021, quando Basciano si inginocchiò per chiederle di sposarla, ma poi – a detta sua – le cose iniziarono a cambiare tanto che ad oggi Sophie crede che lui non l’abbia mai amata: “Secondo me lui non era innamorato. Fino a Venezia stavo bene, lui era un altro Alessandro, una persona che mi amava veramente. Ho iniziato a dubitare quando lui, a una serata, si è presentato sul palco con 100 rose rosse. Il giorno dopo gli ho detto ‘Ale basta, basta inchinarti così quando non è vero, vieni a casa da me e portami un cioccolatino. Basta con queste cose importanti quando poi a casa non mi guardi neanche’” . E ancora: “Quando stavo partorendo, lui mi ha detto che andava a dormire. Abbiamo una bella famiglia, non ci manca niente, perché tutta questa cattiveria?”.

Lo scatto di Basciano dall’ospedale

Subito dopo l’annuncio sui social della fine della loro relazione da parte di Sophie, Alessandro aveva postato una foto dall’ospedale con una flebo. Anche a questo proposito, l'influencer ha voluto dire la sua a Verissimo, rivelando di essere anche stata chiamata dall’ospedale: “Io sono stata chiamata dall'ospedale, ci è andato lui in macchina, nessuna ambulanza. È entrato, e ha detto di sentirsi debole. Io ho scoperto le corna, lui ha fatto la sua serata e la mattina si sentiva debole. Mi hanno detto che a livello medico non aveva niente, stava bene” . Ma non è finita qui, perché nonostante Sophie sia venuta a conoscenza di tutto, Basciano sta cercando di riconquistarla in un modo alquanto “particolare” e così l’influencer ha raccontato: “Ora sta cercando di attirare la mia attenzione, mi manda 200mila messaggi, capisco quanto è vuoto perché mi scrive "ti è venuto un addominale pazzesco", avrei preferito delle scuse. Non lo voglio più vedere” .

La reazione di Alessandro