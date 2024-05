La storia di Khady, la strategia di Artur: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, mercoledì 22 maggio, la decima puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Edoardo Stoppa e Samuel Peron hanno raggiunto il resto del gruppo dopo la missione su Playa Olimpo, portando loro una grande ricompensa: un pezzo di manzo. Grandi emozioni, invece, per Khady che ha potuto ripercorrere alcune tappe importanti della sua vita, prima di ricevere un messaggio del padre. Greta Zuccarello è stata definitivamente eliminata. Karina Sapsai, Linda Morselli, Dario Cassini, Artur Dainese ed Edoardo Franco sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Karina Sapsai – voto 6.5

Povera Karina! Da leader a bersaglio del gruppo è un attimo. È bastato davvero poco per diventare l’obiettivo numero uno del gruppo che l’ha criticata perché poco “adatta” al ruolo da leader. Lei, dal canto suo, replica sostenendo che se lo aspettava perché è arrivata da poco tempo. Sarà forse che il gruppo colpisce ancora? Decidendo chi colpire e “affondare”? Non a caso, Edoardo Stoppa ha scelto proprio lei da mandare direttamente in nomination.

Aras Senol – voto 8

Incredibile: Aras è il naufrago che conosciamo meno, ma il più amato dal pubblico. Il motivo? Probabilmente, l’attore non è solo forte per il successo ottenuto con Terra Amara, ma anche perché fino ad oggi ha sempre avuto il sorriso sulle labbra e non si è lasciato trascinare in polemiche inutili. Aras sta vivendo la sua Isola e lo sta facendo bene dal momento che è il più amato dai telespettatori con il 59% delle preferenze.

Khady Gueye – voto 8.5

Un percorso di alti e bassi quello di Khady che, dopo essere partita bene, sembrava aver avuto qualche défaillance a seguito del “furto-gate” ai danni dei cameramen. Tuttavia, già la scorsa puntata, dopo aver rinunciato alla lettera della mamma per garantire il riso al gruppo, ha guadagnato molti consensi. Per lei, una grande emozione: un video messaggio da parte del padre con cui ha avuto un rapporto molto difficile, che è arrivato una volta attraversato il ponte delle emozioni in cui si è finalmente raccontata al pubblico. In ripresa.

Linda Morselli – voto 5

È lei a finire direttamente in nomination in seguito alla catena di salvataggio; meno male verrebbe da dire, dal momento che da quando è arrivata in Honduras non l’abbiamo praticamente mai vista né sentita. Speriamo che questa sfida le serva da stimolo per entrare in gioco, altrimenti, il reality finirà e la sua partecipazione rimarrà un ricordo lontano.

Edoardo Franco – voto 7.5

Non ne può più. Edoardo sta dimostrando di iniziare a perdere la pazienza dinanzi al “perbenismo” del gruppo. Non si nasconde dall’esprimere il suo disappunto e il suo malcontento per alcune dinamiche che stanno iniziando a stufare. Poi, quando viene mandato in nomination decide di affrontarla, piuttosto che sfruttare l’amuleto che gli avrebbe consentito l’immunità. Coraggioso.

Greta Zuccarello – voto 6.5

Protagonista di un faccia a faccia con Artur, Greta ancora una volta non si è nascosta dietro un dito. In molti la accusano di non aiutare il gruppo, lei ride e si lascia scivolare tutto addosso. Un atteggiamento che il pubblico alla fine ha deciso di punire, condannandola all’eliminazione. È un grande peccato perché fino ad ora la maggior parte delle dinamiche sono esplose proprio grazie a lei.

Artur Dainese – voto 4

Vuole vincere a tutti i costi e questo ormai è chiaro. Chi potrà mai dimenticare il momento in cui ha rivelato di essere pronto a tradire Khady per il gioco? Adesso, come se non bastasse prova anche a dar “vita” ad un triangolo poco credibile, quello con Khady e Karina. Va bene essere strateghi, ma così è anche troppo. Insomma, avrà forse ragione Joe Bastianich quando dice che il reality è il suo mestiere?

Per il decimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 12% di share.