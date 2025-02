Aggrediti da ragazzini alla stazione di Padova. Max Laudadio e la troupe finiscono in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Attimi di paura per l’inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio. Nella giornata di ieri, venerdì 31 gennaio, l’inviato del tg satirico e la sua troupe sono stati aggrediti durante la realizzazione di un servizio nei pressi della stazione di Padova. Tutti i dettagli nella puntata di Striscia la Notizia, in onda lunedì 3 febbraio alle 20.35 su Canale 5.

L’accaduto

L’episodio si è verificato nei pressi della stazione di Padova, dove Max Laudadio e la sua squadra stavano documentando il fenomeno dei compro oro abusivi. Durante le riprese con telecamere nascoste, l’inviato ha iniziato a dialogare con alcuni ragazzini coinvolti in una trattativa per la vendita di oro, quando la situazione è improvvisamente degenerata. I giovani hanno prima minacciato Laudadio e poi sono passati alle mani, spintonandolo. L’aggressione ha raggiunto il culmine quando uno di loro ha afferrato un tubolare di ferro dal cestino di una bicicletta e lo ha scagliato contro il cameraman della trasmissione.

Attimi di tensione per l’intera troupe, non senza conseguenze: il cameraman ha riportato una frattura al gomito e dovrà portare il gesso per 30 giorni.

Le conseguenze

Per i tre ragazzini – due dei quali minorenni e anche con gravi precedenti penali alle spalle – è stato disposto il Daspo urbano, accompagnato da tanto di avvisi orali con foglio di via obbligatorio dalla città.

Non è la prima volta che un inviato di Striscia la Notizia subisce un’azione violenta. Lo stesso Max Laudadio, nel settembre del 2024, era già stato vittima di un’aggressione nella periferia di Milano mentre indagava su un presunto truffatore, che lo aveva prima minacciato con la frase “Se non te ne vai, ti scanno” e poi colpito con calci e pugni.

Anche Vittorio Brumotti ha più volte subito aggressioni durante i suoi servizi, come avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia, mentre documentava un'area di spaccio nel quartiere di San Bernardino. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di lunedì 3 febbraio per scoprire tutti i dettagli sull'accaduto.