Rissa per il tapiro d'oro a De Laurentiis: cos'è successo a Striscia la notizia

Spintoni, telecamere oscurate e mani addosso. È finita così, con una mezza rissa e un niente di fatto, la consegna del tapiro d'oro ad Aurelio De Laurentiis. Valerio Staffelli ha provato a recapitare il popolare premio di "Striscia la Notizia" al presidente del Napoli per il caso Osimhen e le accuse di falso in bilancio, ma la scorta di De Laurentiis e il personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato hanno impedito all'inviato del tg satirico di consegnare il tapiro usando la forza.

Valerio Staffelli ha intercettato Aurelio De Laurentiis alla stazione di Roma Termini e, con la solita ironia, ha provato a chiedere conto al produttore cinematografico del brutto periodo che il Napoli sta attraversando tra le accuse di falso in bilancio, gli scarsi risultati in campionato e il "caso Osimhen". Il presidente azzurro, però, non ha risposto alle domande di Staffelli, rifiutando il tapiro e la consegna del premio si è fatta decisamente movimentata in stazione.

Tapiro a De Laurentiis, cosa è successo

Appena sceso dal treno De Laurentiis è stato raggiunto da Valerio Staffelli e dalla sua troupe ma, dopo essere riusciti ad avvicinarsi, l'inviato e il suo operatore sono stati allontanati malamente dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato tra spintoni e telecamere oscurate. Il tutto davanti a decine di turisti e pendolari, che hanno assistito alla scena. Staffelli non si è lasciato intimorire e ha seguito il presidente del Napoli fino al parcheggio nel tentativo di riuscire a strappargli una dichiarazione, ma soprattutto per consegnargli il tapiro d'oro.

La rissa sfiorata nel parcheggio