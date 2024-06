Stupro sul set della serie tv "Il mondo di Patty": l'attore Juan Darthes condannato per avere violentato Thelma Fardin

Ascolta ora 00:00 00:00

È finita con una condanna a sei anni di carcere la vicenda che ha scosso il mondo della tv argentina e internazionale. L'attore sudamericano Juan Darthes, popolare per avere recitato nella serie televisiva "Il mondo di Patty", è stato condannato per avere violentato la collega di set, Thelma Fardin, in un momento di pausa dalle riprese della famosa serie.

Chi è Juan Darthés de Il Mondo di Patty

"Il mondo di Patty" è stata una fortunata serie per ragazzi andata in onda su Disney Channel tra il 2008 e il 2010. Il pubblico italiano accolse con entusiasmo la serie, tanto da fare diventare quello di Patty un fenomeno globale. Juan Darthes interpretava Leandro, il padre di Patty la protagonista della storia, mentre Thelma Fardin era Giusy, la migliore amica di Patty. Il successo della serie dedicata ai teenagers travolse i protagonisti del cast, ma altrettanto scalpore fece la notizia della denuncia sporta dalla Fardin per stupro contro l'attore per fatti avvenuti nel 2009.

Cosa è successo sul set della serie tv

La violenza sessuale si consumò durante un tour promozionale della seria in Sudamerica. Il cast si trovava in Nicaragua, quando una sera Juan Darthes abusò sessualmente della collega, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni, mentre lui 45. La giovane attrice non denunciò subito l'attore, ma attese nove anni. "Mi feci coraggio dopo avere sentito che altre donne erano state abusate da lui", rivelò nel 2018 quando decise di denunciare Darthes. L'attore argentino si difese accusando a sua volta l'attrice: "Lei entrò nella mia camera. Lei continuava ad infastidirmi e tentava di stuzzicarmi. Non sono stato io a molestarla, è il contrario semmai". A seguito della denuncia l'attore fuggì in Brasile grazie alla doppia cittadinanza (argentina e brasiliana) ma la giustizia carioca proseguì il suo corso.

L'assoluzione poi la condanna per stupro

Nel 2023 il tribunale di San Paolo, in Brasile, assolse l'attore dall'accusa di violenza sessuale ai danni della collega, ma la sentenza di appello - arrivata negli scorsi giorni - ha sovvertito il primo verdetto. Come riportato dal sito sudamericano Infobae, Juan Darthés è stato condannato a sei anni di carcere con l'accusa di aver stuprato Thelma Fardin, ma l'attore resterà in libertà fino alla condanna definitiva poi la pena potrà essere scontata in regime aperto. "Avevo perso la fiducia nella giustizia.

Dopo aver ascoltato la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Questo deve essere un messaggio diper tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso", ha dichiarato l'attrice Thelma Fardin subito dopo la sentenza.