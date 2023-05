"È successo l'incredibile": Gene Gnocchi si commuove ricordando l'alluvione

" Sono abituato a venire lì e divertirci ma questa volta non me la sento ": ha esordito in questo modo Gene Gnocchi che ci ha da sempre abituato a comicità e ironia e mai l'abbiamo visto così serio e commosso come durante l'intervento al programma Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Il motivo è presto detto: la drammatica esperienza dell'alluvione vissuta in prima persona.

Il racconto e le lacrime

" Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l'attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano. Non sono in grado nemmeno di parlare ", commuovendosi in diretta. Alcuni instanti di silenzio e poi un applauso si alza dallo studio per provare per un istante ad alleviare le sue sofferenze. Il comico nato a Fidenza, in provincia di Parma, ha parlato con orgoglio della forza degli emiliani e dei romagnoli ma la situazione così drammatica richiede un'eccezione. " Quando noi diciamo che questa terra non è abituata a chiedere ma a rimboccarsi le maniche è vero, però mai come in questo momento questa terra da sola non ce la può fare. C'è bisogno di tutti, quello che posso dire nella commozione, faccio fatica a parlare, è che attraverso tutti i canali possibili dateci una mano ".

In prima persona, Gene Gnocchi ha subito dei danni trovandosi costretto a lasciare la propria abitazione e andare con la sua famiglia a trovare rifugio dai suoi suoceri. " Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via" . Lui, però, in prima persona non era presente al momento del disastro perché si trovava a Roma ma ha inizialmente vissuto tutta in diretta telefonica quando gli è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino al suo stava andando sott'acqua. La moglie non si è persa d'animo ma " ha preso le bambine e le ha portate in salvo dai nonni. Fortunatamente l'acqua si è fermata e noi abbiamo avuto dei danni rispetto agli altri risibili" .