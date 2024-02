"Superato il limite, ora basta". Minacce alla ristoratrice dopo il programma di Borghese.

Il fenomeno dell'odio social è sempre più diffuso e pericoloso. Al momento manca una soluzione che sia efficace per contrastarlo e i danni che causa, agi adolescenti così come agli adulti, sono enormi. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello di Ekla Vasconi, titolare di un ristorante di Mantova, che ha partecipato al programma televisivo "4 ristoranti" con Alessandro Borghese. Un ottimo piazzamento, il suo, che si è classificata seconda dietro il vincitore Giuseppe Maddalena. " Sono una persona molto sincera e anche in puntata ho espresso le mie opinioni senza filtri e sono risultata 'cattiva'. Non ho però offeso nessuno. Mi sono ritrovata a giudicare un gioco e ammetto di non essere stata diplomatica ", ha raccontato la ristoratrice all'agenzia Adkronos, cercando di dare una gisutificazione all'ondata di odio che l'ha travolta.

" Ho avuto delle discussioni all'interno del programma con i colleghi perché ho criticato i loro ristoranti non proprio in maniera soft ", ha proseguito la donna, che da quando le puntate sono andate in onda riceve commenti negativi su ogni suo profilo social. Anzi, è stata costretta a chiuderli perché erano davvero troppi i messaggi che le arrivavano. Perfino TripAdvisor è stato costretto a sospendere la possibilità di lasciare recensioni sul ristorante di Ekla: " Sono dieci giorni che non chiudo occhio per tutto l'odio che mi hanno riversato addosso e sinceramente non sono in forma ". Gli attacchi le sono piovuti adosso interessando anche la sua famiglia e i suoi figli, evoluzione piuttosto comune per l'odio social ma che può colpire e creare danni enormi in chi non è strutturato per sopportare una simile situazione.